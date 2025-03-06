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中職／台鋼雄鷹球員現身校園「傳授實戰技巧」 推廣在地鮮奶

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
捕手吳明鴻（左）投手王躍霖（右）指導路竹高中巧固球隊員體驗揮棒出擊。圖／高雄市農業局提供
捕手吳明鴻（左）投手王躍霖（右）指導路竹高中巧固球隊員體驗揮棒出擊。圖／高雄市農業局提供

強棒出擊異業結盟！高雄市府農業局輔導在地鮮奶品牌「新生活乳品」和台鋼雄鷹棒球隊合作，藉由球隊棒球教育活動，走入校園推廣國產鮮乳，選手們陸續到路竹高中、內門國中等校分享實戰經驗、帶領孩童打球，也藉此教導國產鮮乳標章，讓孩童親自品嘗乳品補充體力。

台鋼雄鷹投手王躍霖和捕手吳明鴻帶領路竹高中巧固球隊隊員體驗棒球基礎訓練，分享自身運動經驗。同學們學習投球與接球技巧，也對球員們的身高與體能表現充滿好奇，詢問如何才能像他們一樣高大強壯；吳明鴻幽默回應，想長高的話，除了要睡飽覺、不熬夜，還要多喝國產鮮奶，鼓勵學生們維持良好的生活作息與均衡的營養攝取，有助於骨骼生長與肌肉的發展。

投手小野寺賢（(中左）及巫柏葳（中右）帶領內門國中宋江陣社團同學體驗揮棒出擊。圖／高雄市農業局提供
投手小野寺賢（(中左）及巫柏葳（中右）帶領內門國中宋江陣社團同學體驗揮棒出擊。圖／高雄市農業局提供

路竹高中巧固球隊陳教練及王教練也表示，隊員平常每天下午都要練習，體能消耗很大，能有在地鮮乳就近提供學生營養補充真好。台鋼雄鷹投手小野寺賢人和巫柏葳則帶領內門國中宋江陣社團學生體驗棒球運動，耐心指導同學們投打技巧，更鼓勵大家勇於挑戰、培養運動家精神，品嘗在地鮮乳時都說好喝。

新生活乳品廠商表示，很高興能夠結合同樣是高雄在地的台鋼雄鷹共同參與校園棒球推廣活動，並在現場提供高品質鮮乳及系列乳品，讓同學們在運動後立即補充營養，維持體能，藉以養成良好的飲食習慣，享受運動與健康飲食的雙重好處。

高雄市農業局表示，希望透過這樣的異業結盟活動，讓大家了解鮮乳是極好的營養及鈣質來源，認識國產鮮乳標章並強化臺灣鮮乳識別印象，同時支持在地食材減少食物里程友善環境，為高雄農業創造加乘的品牌價值。

健康飲食 運動 鮮奶

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