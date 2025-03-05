中職／領隊會議推數項變革 大巨蛋進場將安檢、二軍夏季延後開打

中華職棒今天舉行領隊會議，會中通過與球迷息息相關的改變，未來室內球場進行簡易安檢、鼓勵各球場加裝轉播鏡頭、賽程提早半年出爐，另外二軍考量到炎熱夏季將延後開打時間。

領隊會議中討論，未來將針對室內球場進行簡易安檢，比照東京巨蛋、國際賽規格，會簡單檢查球迷包包內物品，官辦熱身賽在台北大巨蛋的兩場比賽先行試辦，會長蔡其昌指出，簡易安檢對室內球場的安全保障較好，「詳細辦法會再研議，當然工作人力也要增加。」

中職去年曾因轉播鏡頭不足，出現爭議全壘打，蔡其昌也表示，未來將補助各球場，加裝更多鏡頭，「這是目前方向，但要跟轉播單位確認，每個球場的條件不一，增加鏡頭無論是重播輔助判決、轉播視角都需要。」

另外，明年賽程預計提前半年出爐，蔡其昌表示，以往都是在總冠軍賽結束後討論、抽籤，但未來將在前一年人事行政局行事曆出來後，就先安排賽程，「有助於場地的溝通、協調，也讓球迷早點知道。」

二軍過去在下午2點開打，在炎熱酷暑下打球有不少球員、教練盼獲得改善，今天領隊會議有通過，今年起6到9月的二軍賽事延後到下午4點05分開打，但缺乏夜間照明的球場仍維持原本2點開打，如目前嘉義縣、亞太副球場、屏東中信園區等球場的燈光尚未達比賽標準。

蔡其昌也加碼透露，今年冬季聯盟，韓國職棒有興趣組隊參加，目前包含樂天巨人，培證英雄、起亞虎都有興趣，將比照日職模式共組一段，但目前仍要與韓職球員工會協調才能確定。