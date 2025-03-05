中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

中信兄弟球團今日正式公告，與勝騎士以及羅戈完成簽約，新球季兩位將披上黃衫，目標幫助團隊拿下「連霸」的榮耀。而原洋將猛登因未通過隊內藥檢，球團依照隊規最高標準，今天與猛登解除合約，由衷感謝猛登去年賽季為團隊的付出，也祝福猛登未來棒球生涯一路順遂。

現年30歲的勝騎士，在過去兩年於中華職棒賽季中，展現優異的宰制能力，特別是去年勝騎士個人包辦了聯盟的勝投及三振雙冠王，並獲得「年度最有價值球員」入圍的肯定。

去年賽季結束後，勝騎士也於墨西哥聯盟持續打拚，尋求美職體系的機會，最終也在近日決定與中信兄弟簽下複數年合約，新球季將披上黃衫「30號」與中信兄弟一起邁向連霸之路。

中信兄弟球團今日正式公告，與勝騎士以及羅戈完成簽約。圖／中信兄弟球團提供

同樣於上賽季中華職棒繳出10勝的羅戈，新球季將披上「32號」黃衫球衣，與中信兄弟一同為總冠軍做努力。在去年球季結束後，羅戈與勝騎士也隨即投入世界12強錦標賽委內瑞拉國家隊，並幫助委內瑞拉拿下世界12強錦標賽隊史最佳成績，今年賽季轉戰中信兄弟，也繼續與勝騎士並肩作戰。

中信兄弟在2024年球季結束後，先後與去年幫助團隊奪下隊史第10座總冠軍的洋投德保拉、克迪以及猛登完成續約，以及在春訓期間簽下具有大聯盟資歷的黃博多。

中信兄弟球團今日正式公告，與猛登解除合約。圖／中信兄弟球團提供

不過，猛登在團隊春訓內部藥檢中，並未通過中信兄弟球團標準，依照隊規從嚴處理，球團也在今天確定與猛登終止合約，謝謝猛登去年球季為中信兄弟團隊的努力，也祝福猛登未來棒球生涯一路順遂。

中信兄弟領隊劉志威表示：「在勝騎士與羅戈加入後，團隊洋將戰力也更加完整，期待2位加入中信兄弟後，能夠帶給內部良性的競爭，同時也提升團隊戰力。」

此外，針對猛登的離隊，劉志威也表示：「謝謝猛登去年球季為中信兄弟的付出，是團隊拿下年度第一名與總冠軍的重要戰力，很遺憾今年沒有辦法一起打拚，祝福猛登未來一路順遂。」