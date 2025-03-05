快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／明年加大壘包 投球秒數裁判嚴格執行「按碼表」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽將使用大聯盟規格的加大壘包，中職聯盟採購一組，讓選手可以提前適應。記者陳宛晶／攝影
世界棒球經典賽資格賽將使用大聯盟規格的加大壘包，中職聯盟採購一組，讓選手可以提前適應。記者陳宛晶／攝影

經歷經典賽資格賽的洗禮，中華職棒今天舉行的領隊會議中，通過總教練會議決議的投球計時規範，會增加時鐘設置位置，但也要求裁判嚴格執行，另外將從2026年起跟進大聯盟「加大壘包」。

中職去年投球時間限制為壘上無人20秒、壘上有人25秒，而經典賽則採取美職規範的壘上無人15秒、有人18秒，日前總教練會議曾討論是否改成韓職的「壘上無人18秒、壘上有人23秒」，不過因時間倉促，決定在熱身賽試辦，今年球季暫不施行。

今天領隊會議確認此決定，中職會長蔡其昌表示，對於投球秒數，裁判方面也要養成習慣，在秒數啟動、確認有無違規上，今年都會更加嚴格去執行，「我們都會要求，這次（裁判）春訓也有強調這點。」

另外，大聯盟自2023年賽季開始實施加大壘包，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），有利跑者進壘，經典賽也沿用此設定。

蔡其昌透露，今天領隊會議通過，2026年球季開始實施加大壘包，比照美職規格，由聯盟統一採購，為讓球員有適應期，今年先不實施，各隊提前知道，明年春訓就可提前準備。

中職去年嚴格執行投球計時後，比賽時間有明顯縮短，蔡其昌也指出，加快比賽節奏是主要目的，但也要考量球員健康，因此會由總教練一起討論，國際賽雖然秒數有差異，不過仍可透過集訓加以適應。

中職 大聯盟 經典賽

延伸閱讀

中職／改傑出變資深 旅外球員加盟辦法重擬著重年齡、年資

藍白合反制大罷免！台中6藍委全罷 白營喊：這時機出手

爭取中市捷運橘線延清水 蔡其昌獲中央允諾可行性評估

大罷免！綠鎖定盧秀燕子弟兵、2藍委列危險名單 藍反擊

相關新聞

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

中信兄弟球團今日正式公告，與勝騎士以及羅戈完成簽約，新球季兩位將披上黃衫，目標幫助團隊拿下「連霸」的榮耀。而原洋將猛登因...

中職／明年加大壘包 投球秒數裁判嚴格執行「按碼表」

經歷經典賽資格賽的洗禮，中華職棒今天舉行的領隊會議中，通過總教練會議決議的投球計時規範，會增加時鐘設置位置，但也要求裁判...

中職／改傑出變資深 旅外球員加盟辦法重擬著重年齡、年資

中華職棒今天舉行領隊會議，針對近期陳偉殷引退、陽岱鋼來台而引發的「旅外傑出球員條款」討論，會長蔡其昌透露，未來會訂立「資...

中職／韓團名師申潣燮 打造Wing Stars 2.0備戰開幕賽

台鋼啦啦隊Wing Stars以整齊劃一的舞蹈聞名，在台韓交流賽事上，Wing Stars完整呈現應援名曲《疾風街道》與韓國團長同場尬舞，現場氣勢爆棚，更在網路上引起熱烈討論！ 桂田文創為台鋼雄鷹開幕

NCAA／喬治梅森大學單局灌23分刷新紀錄 沒有全壘打和三壘打

美國NCAA大學棒球賽場出現一項誇張紀錄，喬治梅森大學（George Mason University）對戰聖十字學院（Holy Cross）時，單局不靠全壘打狂灌23分，終場以26：6血洗對手。

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

前職棒球員黃紹熙近日深陷桃色風波，遭女網友指控「性侵、恐嚇」，今日又放出影片，黃紹熙反控是女方誘惑設局，其父親黃忠義今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。