中職／明年加大壘包 投球秒數裁判嚴格執行「按碼表」

經歷經典賽資格賽的洗禮，中華職棒今天舉行的領隊會議中，通過總教練會議決議的投球計時規範，會增加時鐘設置位置，但也要求裁判嚴格執行，另外將從2026年起跟進大聯盟「加大壘包」。

中職去年投球時間限制為壘上無人20秒、壘上有人25秒，而經典賽則採取美職規範的壘上無人15秒、有人18秒，日前總教練會議曾討論是否改成韓職的「壘上無人18秒、壘上有人23秒」，不過因時間倉促，決定在熱身賽試辦，今年球季暫不施行。

今天領隊會議確認此決定，中職會長蔡其昌表示，對於投球秒數，裁判方面也要養成習慣，在秒數啟動、確認有無違規上，今年都會更加嚴格去執行，「我們都會要求，這次（裁判）春訓也有強調這點。」

另外，大聯盟自2023年賽季開始實施加大壘包，壘包由邊長15英寸（38.1公分）的正方型增大為18英寸（45.7公分），有利跑者進壘，經典賽也沿用此設定。

蔡其昌透露，今天領隊會議通過，2026年球季開始實施加大壘包，比照美職規格，由聯盟統一採購，為讓球員有適應期，今年先不實施，各隊提前知道，明年春訓就可提前準備。

中職去年嚴格執行投球計時後，比賽時間有明顯縮短，蔡其昌也指出，加快比賽節奏是主要目的，但也要考量球員健康，因此會由總教練一起討論，國際賽雖然秒數有差異，不過仍可透過集訓加以適應。