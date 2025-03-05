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中職／改傑出變資深 旅外球員加盟辦法重擬著重年齡、年資

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
郭泓志2013年是使用「旅外傑出球員條款」返台加入統一獅隊，未來將改訂立「資深旅外球員」加盟辦法，直接明訂條件。 聯合報系資料照
郭泓志2013年是使用「旅外傑出球員條款」返台加入統一獅隊，未來將改訂立「資深旅外球員」加盟辦法，直接明訂條件。 聯合報系資料照

中華職棒今天舉行領隊會議，針對近期陳偉殷引退、陽岱鋼來台而引發的「旅外傑出球員條款」討論，會長蔡其昌透露，未來會訂立「資深旅外球員」的加盟辦法，不針對特定對象，而是以條件作為觸發。

中華職棒曾在2013年頒布旅外傑出球員條款，當時列入包含王建民、陳偉殷、郭泓志和陽岱鋼都符合資格，不過最終只有郭泓志行使，也是目前唯一使用此條款的選手。

而蔡其昌透露，今日領隊會議討論此事，各隊同意由聯盟先訂立資深旅外球員加盟辦法，下次領隊會議進行討論，「由於是資深、旅外，基本上會朝年齡、旅外年資等方向去訂立符合條件，但細節仍要由聯盟同仁詳議。」

蔡其昌也指出，不少領隊都同意，有些資深的旅外選手，已經很有成就，回來未必對於球隊戰力有顯著影響，但對台灣球迷的情感、棒球界能夠有貢獻，要跟年輕人一起選秀也不太合適，因此希望由聯盟定一個辦法出來。

中華職棒 郭泓志 陳偉殷

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