NCAA／喬治梅森大學單局灌23分刷新紀錄 沒有全壘打和三壘打

美國NCAA大學棒球賽場出現一項誇張紀錄，喬治梅森大學（George Mason University）對戰聖十字學院（Holy Cross）時，單局不靠全壘打狂灌23分，終場以26：6血洗對手。

喬治梅森2局下狂灌23分，沒擊出任何全壘打或三壘安打，單局11安打有5支二壘安打，另外還選到8次四壞保送，被砸5顆觸身球。聖十字學院還發生3次失誤，該局從滾地球出局展開，後續喬治梅森竟連19打席上壘。

⬆️3️⃣ The Patriots set a new NCAA record of runs scored in an inning (23).



The previous record was 21 runs scored by Wichita State (1984) and Penn State (1983) pic.twitter.com/4TZBl330Qg — George Mason Baseball (@MasonBaseball) 2025年3月4日

喬治梅森打破NCAA先前的單局21分紀錄，原紀錄保持者是1984年的威奇塔州立大學、1983年的賓州州立大學。

據《Elias Sports Bureau》統計，美國職棒大聯盟（MLB）自1900現代棒球年代以來，單局最多分是1953年6月18日，紅襪與老虎隊的比賽，當時紅襪第7局攻下17分，以23：3贏球。