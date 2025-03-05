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中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前職棒球員黃紹熙今日發表聲明稿，桃色風波一切都是子虛烏有。 聯合報系資料照
前職棒球員黃紹熙今日發表聲明稿，桃色風波一切都是子虛烏有。 聯合報系資料照

前職棒球黃紹熙近日深陷桃色風波，遭女網友指控「性侵、恐嚇」，今日又放出影片，黃紹熙反控是女方誘惑設局，其父親黃忠義今日也委託經紀公司代為發聲，透過律師事務所聲明指出，對方指控子虛烏有，將依法訴追相關責任，也請媒體、球迷切勿輕信。

近日有女網友在Threads爆料，2月27日透過交友軟體認識黃紹熙，後續約會期間，懷疑黃男下藥性侵，並恐嚇將散佈不雅影片，對於這項指控，黃紹熙否認性侵指控，並反控是女方誘惑設局。

黃紹熙發表聲明全文如下：

一、 本人於2025年1月27日後即自台灣離境(此部分有客觀出入境證明可證），亦未曾與社群軟體Threads上訛稱有與本人見面之女網友有見面之事實存在，系爭貼文指涉本人對其有性侵、恐嚇等情，甚至張貼移花接木之對話訊息，均顯係子虛烏有，惡意栽贓。本人在此鄭重澄清，並無上開所述行為，請各位媒體、網友及球迷特別注意，切勿任意輕信，濫行轉發。

二、本人於單身期間因誤信網路交友，並經相關帳號誘騙身陷投資詐欺，嗣後因發現該帳號顯係網路詐欺，遂封鎖該帳號。未料因個人身分資訊遭不法份子掌握，且於交友期間顯遭惡意側錄個人性隱私影片，嗣後屢屢收受相關訊息騷擾，並以惡意爆料為威脅。本人就相關對話紀錄及受害過程均有留存，不法份子之行為顯涉及恐嚇取財、妨害名譽及性隱私等情，本人將依法訴追相關責任。

三、 綜上所述，運動員之生涯，如白駒過隙，稍縱即逝。一朝遭遇虛妄之言，恐致前程蒙塵，功業盡毀。媒體本應秉持專業為基本查證，惠請各新聞媒體於本聲明發出後，應即更正錯誤報導，切勿將錯就錯。又未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，刑法訂有五年以下有期徒刑等刑責，是亦請相關網友勿以身試法。

前職棒球員黃紹熙今日發表聲明稿。圖／帕菲克國際運動行銷有限公司提供
前職棒球員黃紹熙今日發表聲明稿。圖／帕菲克國際運動行銷有限公司提供

棒球 黃忠義 黃紹熙

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