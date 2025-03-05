中職／韓團名師申潣燮 打造Wing Stars 2.0備戰開幕賽

台鋼啦啦隊Wing Stars以整齊劃一的舞蹈聞名，在台韓交流賽事上，Wing Stars完整呈現應援名曲《疾風街道》與韓國團長同場尬舞，現場氣勢爆棚，更在網路上引起熱烈討論！

桂田文創為台鋼雄鷹開幕賽備戰，在3/3-3/9特別邀請BTS、EXO、Super Junior-M合作師資申潣燮教授來台再次擔任培訓總監，打造Wing Stars 2.0。

桂田文創總經理謝汶芳提到：「一直以來，我都很以Wing Stars所有女孩們為傲，在網路上討論最多的還是女孩們整齊劃一的舞蹈動作，在台韓交流賽上引起話題討論是我們始料未及的，安芝儇及Mingo將《疾風街道》當基本功讓女孩們日復一日鍛鍊，才有這場震撼全場的表現！去年全體前往韓國，跨海向韓國師資們學習舞台秘訣。今年我們將申潣燮教授邀請來台灣為台鋼即將發表的三首新曲編舞，除了積極備戰的雄鷹開幕戰外，也包含了本周末在獵鷹登場的女孩周做準備，三首新的曲目風格截然不同，有熱血激昂、有氣勢磅礴也有輕快活潑，展現台鋼集團用心經營與求新求變的決心，不變的是女孩所散發的專業與熱情，請粉絲與球迷拭目以待。」

Wing Stars從原15位成員，加上第二屆及練習生轉正的4位後共有26位成員，除了螢螢繼續擔任隊長之外，另外選出兩位副隊長，分別是瑈瑈及芃芃。對於這一次新曲舞蹈，瑈瑈表示這是她第二次跟老師學舞，兩次都讓她十分驚艷，想不到三首歌可以有這樣的編排方式，而且還是26位的隊形！芃芃則是第一次接觸申潣燮教授，對她來說很新奇也很充實，但是對於要在短時間就要記住很多舞步及拍子細節，她直呼「真的好難啊！」

提到與韓師們溝通，瑈瑈說上課氣氛很歡樂，舞蹈見長的她們使出最擅長的「Body language」故也沒有溝通的問題，再加上之前安芝儇跟Mingo在訓練大家時會有常講的韓語像是「重來！」，所以大家也就知道要做什麼了。Wing Stars全體成員目前正為雄鷹開賽前春訓週密集訓練中，且必須要在一周內學會這三首歌，對老師對所有Wing Stars成員來說都是一大挑戰。桂田文創也預告，Wing Stars近期將推出全新單曲給粉絲們創造更多驚喜，相信已經有很多粉絲迫不及待了。

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