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中職／兄弟啦啦隊曬新成員影片 網狂猜是前日職巨人軍「一字馬」菊池桃子

聯合新聞網／ 綜合報導
前讀賣巨人啦啦隊GIANTS VENUS成員菊池桃子。截圖自菊池桃子IG
前讀賣巨人啦啦隊GIANTS VENUS成員菊池桃子。截圖自菊池桃子IG

休賽季中職各隊除補強球員陣容外，也簽下許多外籍啦啦隊，樂天桃猿隊日前網羅韓籍三本柱，如今中信兄弟隊也即將公布新成員。

富邦悍將隊休賽季網羅「啦啦隊AI」李珠珢，又和李雅英達成續約共識，堪稱啦啦隊補強的大贏家。桃猿也不落人後，一口氣補強廉世彬、禹洙漢和河智媛，讓球迷們相當期待。

還沒有合約的韓籍啦啦隊當中，最受矚目的是全恩菲，她2019年以女團「ANS」成員身分出道，但團體出道一年後就解散。隨後她轉往啦啦隊，加入起亞虎隊，近日外界盛傳她將來台發展。

兄弟啦啦隊Passion Sisters臉書今天分享一段練舞影片，只露出一名女孩的側臉，許多網友推測，她可能是日本籍外援，前讀賣巨人啦啦隊GIANTS VENUS成員菊池桃子。

中信兄弟 啦啦隊

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