中職／渡邊久信、石井丈裕來台 慶台日雙獅交流10周年

統一獅隊最受到球迷期待的「台日雙獅交流主題日」，在2025年邁入第10年，為了盛大慶祝台日雙獅10周年的友好情誼，本季主題日將於4月11日至13日移師台北大巨蛋登場，名將渡邊久信、石井丈裕都將跨海來台。

自2016年開啟第一年的交流以來，每年的台日雙獅主題日都為球迷帶來滿滿的驚喜，包含許多知名的西武黃金世代OB選手蒞臨開球、還有將屬於Belluna巨蛋的熱鬧氣氛原汁原味搬到台灣。

今年統一獅球團特別邀請到當年促成雙獅開啟交流，台灣球迷都相當熟悉的渡邊久信，以及同為西武黃金時期的重要支柱、也曾效力過台灣職棒的澤村賞名投石井丈裕，一同來台見證台日雙獅交流10周年，也將安排精彩的Talk秀與簽名會。

台日雙獅交流主題日10周年，統一獅隊邀請西武獅隊名將石井丈裕都將跨海來台。圖／統一獅隊提供

除了兩位重量級OB外，埼玉西武獅官方啦啦隊bluelegends來台人數也從4位增加到6位，要與Uni-girls一起在賽前及場邊帶來精彩的聯合演出，體驗大巨蛋的應援魅力！

西武獅隊人氣吉祥物LEO則是會參與4月11日、4月13日兩天的活動，在場邊、中場和萊恩、盈盈一起同樂，為球賽增添更多有趣的互動。

在台灣雙獅主題日後，統一獅Uni-girls的斐棋、芮絲、Mina、Maggie四位女孩，與吉祥物萊恩、盈盈，則會在4月30日、5月1日前往西武巨蛋與日本的球迷朋友們見面，屆時也會在現場和bluelegends以及LEO、LINA 帶來許多令人期待的演出及合作。