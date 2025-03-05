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中職／係金欸！開季宣傳吃辦桌 移師高雄有6隊女孩出席

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出心裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」，邀請到高雄內門知名辦桌洪師傅和球迷共襄盛舉，3月15日中午舉行限量900席，售票3月6日中午開賣。

台灣運彩秉持誠信、關懷及專業的經營理念，長期投入在國內各項運動賽事，且全力支持台灣棒球運動，今年繼續和中華職棒攜手合作，連續三年獨家冠名中華職棒開季宣傳活動，以實際行動力挺中華職棒。

「開季團圓大辦桌」等你來團聚，邀請高雄內門洪師傅辦桌，總計開放90桌共900席（每桌超過6600元），進場還能拿到Team Taiwan高雄限定款毛巾一條，

開季宣傳售票將在3月6日中午12點在ibon開賣，辦桌席位分成3種價位，大辦桌「白金區」100席1080元、大辦桌「搖滾區」400席780元、大辦桌「一般區」400席680元，此次活動除了可以享用到美食佳餚，各隊應援團也將帶來精彩的表演。

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供

開季宣傳象徵新球季即將展開，中華職棒和六球團已準備就緒，六隊球星和啦啦隊女孩代表將現身開季宣傳和大家同樂，最強開季應援團出席名單確認，中信兄弟畇二、林可、夏蕾、小迪、凱蒂、晴兒，統一7-ELEVEN獅Mina、包子、侯芳、希美、千紘、柔一，樂天桃猿陳伊、儷軒、芷軒、KAHO、李昀、岱縈，味全龍群群、蘿拉、心璇、菲菲 、柳柳、賴可，富邦悍將潔潔、KAPO、禾羽、雅惟、栗子、秀秀子，台鋼雄鷹螢螢、圈圈、JC、一粒、妡0、李樂，六隊女孩將展現才藝進行演出，還會和球迷們進行互動小遊戲，眾所矚目的六隊球星名單則在日後於中華職棒臉書粉專公告，敬請期待。

開季辦桌尚澎湃，團聚高雄攏總來！最特別的開季宣傳攜手高雄市政府、運動發展局合作，辦桌活動就在3月15日於高雄展覽館北館N2區，活動時間為中午12點起，進場時間為早上11點，限量900席邀請球迷朋友拿出熱血一起到最熱情的高雄和我們同樂吧。

2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供
2025台灣運彩中華職棒開季宣傳別出新裁，特別移師到高雄展覽館，舉辦最盛大的「開季團圓大辦桌」。圖／中華職棒聯盟提供

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