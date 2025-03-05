中職／黃忠義之子黃紹熙遭控「下藥性侵」反控女方設局索遊戲點數

前統一獅隊球員「黃忠義之子」黃紹熙遭女網友指控「下藥性侵」，事後給2萬元封口費，要求不得聲張。黃紹熙則透過友人回應，反控是女方設局，對方索取40萬「遊戲點數」未成才爆料，並表態將採取法律行動。

有一名女網友在Threads爆料，2月27日透過交友軟體認識黃紹熙，隔天約在台中見面，黃男態度紳士使她卸下心防。2日晚間黃男主動送她回家，抵達住處後黃男提議共進晚餐並買一瓶飲料。

女網友指出，喝下飲料後感到身體發熱且意識模糊，試圖開車門離開時被黃男拉住，隨即失去知覺。清醒後驚覺下半身赤裸，懷疑遭侵犯。事後黃男拿2萬元要求她噤聲，並恐嚇若將此事公開，將動用黑道，還揚言散佈不雅影片，隔天更繼續傳手淫影片騷擾，使她心理壓力倍增，身心瀕臨崩潰。

對於這項指控，黃紹熙透過友人向《ETtoday新聞雲》回應，自己1月底已經去上海，人根本不在台灣，否認性侵指控，並反控是女方誘惑設局。他承認與對方透過網路認識，曾拍攝手淫影片，但這是遭對方側錄，並非主動傳送。他還進一步指控，對方事後開口索要40萬遊戲點數，因拒絕支付才被爆料。

黃紹熙父親是前職棒球星黃忠義，他表示黃紹熙人在上海，無法即時回應外界，但已展開法律行動，確保不會遭不實指控影響，委任律師將於今天出面說明。