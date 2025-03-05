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棒球／亞太成棒主球場 韓職球員稱讚

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市體育局昨辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲說，有瑕疵會逐一改善。圖／南市體育局提供
台南市體育局昨辦亞太棒球訓練中心成棒球場測試賽事分享會，市長黃偉哲說，有瑕疵會逐一改善。圖／南市體育局提供

亞太棒球訓練中心成棒主球場農曆年前完工，近期韓職球隊春訓並與中職交流賽成為首度壓力測試，韓職球員認為不輸韓、美的球場，但球迷反映座位區動線不佳、廁所少等問題，議員也認為周邊缺商業區；市長黃偉哲昨視察說，會好好討論及改善。

韓國職棒NC恐龍隊與中華職棒各隊在成棒主球場交流賽，每場早已索票一空。南市體育局昨辦測試賽事分享會，NC恐龍隊總教練李昊俊說，很高興能和台灣得職棒球隊進行交流賽，這幾場高張力賽事很有幫助，希望未來有機會再來台南移場訓練；球員朴珉宇也分享，成棒主球場不輸韓國及美國的職棒球場，很開心在此打球，有幸福的感覺。

不過有球迷反映，成棒球場座位處橫向走道太少，進場與散場時人多，會影響出入，也有球迷指廁所太少，如果人太多不夠用。

亞太棒訓中心仍正辦理委外營運招標，市議員李中岑認為，棒訓中心是國內最完整的三級棒球培訓基地，建議成立國訓中心，由體育署與市府一起來做，若採用OT方式，市府每年能拿到的錢有限，且已花了那麼多錢在興建上，自然不可能還一直在燒錢，況且OT後，使用場也都要和營運者溝通協調，沒法實質上投入選手訓練和基層培訓。

市議員郭鴻儀說，世界各國重要體育賽場周邊都有飯店、商場甚至遊樂設施，但棒訓中心周遭沒有商業區，恐會造成只有比賽才有人流，問題在於土地使用管制，數十公頃的棒訓中心基地只能做與運動有關的設施，不能做商場、飯店等，為此曾提案建議開放多目標使用，目前由都發局辦理評估中。

市長黃偉哲說，交流賽球迷所提的一些瑕疵，會好好討論及改善，讓棒球場設施更完善。

體育局表示，會針對觀眾的回饋做調整，邀棒球專家討論改進方案，包括加強內野觀眾區水平動線設計，並考慮增設指示牌，指引觀眾前往3樓廣廊層，方便進入座位，或拆除部分座椅，作為走道供觀眾行走，另，一、三壘後方圍網高度不足的問題，棒球專家確認高度符合標準，未來是否調高圍網，納入後續評估。

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