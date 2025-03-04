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中職／無意出自傳卻被說服 高志綱感謝中華隊捕手群讓新書更有共鳴

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
高志綱出書「綱綱好的堅持」，舉辦新書記者會。記者陳宛晶／攝影
高志綱出書「綱綱好的堅持」，舉辦新書記者會。記者陳宛晶／攝影

背號34號的高志綱出版「綱綱好的堅持」一書，選在命定的3月4日舉辦新書記者會，對自傳沒興趣的他，因為希望捕手角色重要性被看見而被說服寫作這本書，他也感謝世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽的捕手群好表現，讓讀者可以對這本書的內容更有共鳴。

高志綱的新書發表會眾星雲集，包括中職會長蔡其昌、富邦悍將隊領隊林華韋、統一獅隊前教頭謝長亨等人都現身力挺，資深球評曾文誠擔任主持人，看著書皮上的高志綱修出帥氣照片，開玩笑虧他：「為了賣書無所不用其極，竟然用林佳緯照片。」

高志綱表示，自己原本對於出書沒有很大意願，自己的故事在很多媒體上都說過，拼拼湊湊變成自傳感覺很騙錢，但與出版社聊過後才知道，「市面上還沒有以捕手視角去出的書。」

無意出自傳，但在棒球場上「蓋頭蓋臉」的捕手，往往是容易被忽視的位置，高志綱說：「說服我出這本書的原因，就是希望捕手可以被看見。」

12強賽林家正、經典賽資格賽蔣少宏獲得「心靈捕手」好評，讓外界對於這本書的內容會更有感，高志綱也說，「開心的是，在這本書出來之前，這個現象（捕手被看見）已經產生，要謝謝這兩次國家隊的捕手群，不是只有家正、少宏，讓大家對這本書的內容更有共鳴。」他也期盼能夠激勵更多年輕捕手堅持在這個位置上努力，「不是整天只想練打擊，捕手守備上也可以真正幫助到球隊。」

棒球 經典賽 高志綱

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