日職／DAZN與讀賣巨人簽10年合作協議 在台轉播一軍主場賽事

準備好迎接最火熱的日本職棒賽季了嗎？中央聯盟的王者讀賣巨人，是日本歷史最久的職棒球隊，這支擁有超過90年歷史的傳奇球隊，共拿下22次日本一，是日職史上奪冠次數最多的球隊，不論是人氣還是實力，都是日本職棒最具代表性的球隊。全球最大運動串流平台 DAZN 宣布重磅消息，將轉播讀賣巨人全主場賽事，讓台灣球迷能夠近距離感受巨人軍的熱血奮戰，並將這支傳奇球隊的英姿完整呈現在球迷眼前！

讀賣巨人是許多日本職棒球迷心中的榮耀象徵。2024年，巨人軍在歷經四年的等待後，再度稱霸中央聯盟，展現驚人的戰力與團隊精神。2025年，巨人軍將以「新風～2ND CHALLENGE」為目標，全力迎接新賽季的挑戰，休賽季球隊更大動作補強陣容，力求在新賽季再創輝煌，挑戰更高的榮耀！

新賽季，讀賣巨人迎來多位強力新援，「加農砲」捕手甲斐拓也加盟，捕手戰力全面進化。「神之子」田中將大擺脫傷病困擾強勢回歸，為投手陣容增添穩定戰力。而前中日龍的古巴籍終結者Raidel Martinez也加盟巨人軍，厚實後援投手群，讓投手戰力更加堅不可摧。

除了重量級補強之外，巨人隊的原有核心球員同樣不容小覷，四屆游擊手金手套得主坂本勇人，作為球隊的靈魂人物，將繼續帶領球隊奮戰。而強打岡本和真在季末獲得1.2億日圓加薪，新賽季薪水高達5.4億日圓，成為隊史第六位年薪突破5億日圓的球員。他穩定的長打火力，持續在打線扮演關鍵角色。

投手戰力方面，12強國手戶鄉翔征去年曾投出無安打比賽，並奪得中央聯盟勝投王殊榮，展現了頂尖的壓制力。他將與連續兩年拿下雙位數勝場的山崎伊織攜手，打造堅實的先發輪值。此外，其他年輕潛力投手的成長，也讓巨人軍的投手陣容更具深度與競爭力。

新賽季的讀賣巨人，已經準備邁向更高的榮耀，想要第一時間見證巨人軍的強勢表現，現在就訂閱 DAZN串流平台，觀看全主場賽事，隨時隨地為巨人軍加油，一起見證這支傳奇球隊的每一場精彩對決！DAZN將讓台灣球迷能夠隨時隨地觀看讀賣巨人所有主場比賽，體驗最真實的現場氛圍。

除了加碼轉播讀賣巨人，DAZN 也將繼續轉播中央聯盟的橫濱 DeNA 海灣之星，以及太平洋聯盟六支球隊的全主場賽事，每年超過600場的日本職棒賽事直播，讓台灣的棒球迷可以欣賞更多日本職棒的精彩對決，感受來自日職的熱血沸騰！最多日本職棒賽事轉播只有在DAZN串流平台！