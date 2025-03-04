火腿交流賽／齋藤友貴哉讚「小籠包」帶來能量 在台灣投球是好的演練

日本火腿隊日前來台與中職統一獅和中信兄弟隊打交流賽，火腿30歲投手齋藤友貴哉回國後立刻到大阪，備戰日本武士隊與荷蘭的交流賽，齋藤受訪時談到台灣小籠包的美味。

火腿2日結束台日交流賽，齋藤友貴哉今天加入日本隊訓練，備戰5、6日於大阪京瓷巨蛋交手荷蘭的強化試合，這也是齋藤首次披上國家隊戰袍。

據日刊體育報導，齋藤友貴哉提到台灣的小籠包帶給他力量，「和7年前我還是社會人球員時來台比賽一樣，小籠包還是那麼美味，這為我備戰日本武士隊比賽，提供很好的能量來源。」

齋藤友貴哉1日對戰統一獅隊第9局登板，只投7球就關門成功，最快球速155公里。他認為這是很棒的經驗：「在充滿緊張的台灣投手丘投球，或許是一場很好的演練。」

齋藤友貴哉生涯最速達160公里，上季投出生涯年，主投26.1局送出25K，防禦率只有1.71。日本隊監督井端弘和也稱讚：「他的球速很快，今年如果能保持這種表現，完全有能力成為國家隊一員。」