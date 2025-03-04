火腿交流賽／齋藤友貴哉讚「小籠包」帶來能量 在台灣投球是好的演練
日本火腿隊日前來台與中職統一獅和中信兄弟隊打交流賽，火腿30歲投手齋藤友貴哉回國後立刻到大阪，備戰日本武士隊與荷蘭的交流賽，齋藤受訪時談到台灣小籠包的美味。
火腿2日結束台日交流賽，齋藤友貴哉今天加入日本隊訓練，備戰5、6日於大阪京瓷巨蛋交手荷蘭的強化試合，這也是齋藤首次披上國家隊戰袍。
據日刊體育報導，齋藤友貴哉提到台灣的小籠包帶給他力量，「和7年前我還是社會人球員時來台比賽一樣，小籠包還是那麼美味，這為我備戰日本武士隊比賽，提供很好的能量來源。」
齋藤友貴哉1日對戰統一獅隊第9局登板，只投7球就關門成功，最快球速155公里。他認為這是很棒的經驗：「在充滿緊張的台灣投手丘投球，或許是一場很好的演練。」
齋藤友貴哉生涯最速達160公里，上季投出生涯年，主投26.1局送出25K，防禦率只有1.71。日本隊監督井端弘和也稱讚：「他的球速很快，今年如果能保持這種表現，完全有能力成為國家隊一員。」
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言