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中職／與韓援李珠珢同台 富邦啦啦隊多才多藝最強新人「潔潔」準備好了！

聯合新聞網／ 綜合報導
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

藍波老師女兒「潔潔」在今年順利從練習生轉正Fubon Angels正式隊員！不僅繼承了父親的精湛舞技，主持功力也受到真傳。

在轉正之後立刻受體育運動節目邀約，擔任「最年輕的啦啦隊主持人」，首握主持棒介紹各類型運動項目！首集訪問霹靂舞世界冠軍-NANA，主持台風穩健表現出色，堪稱富邦啦啦隊最強全方位新人

面對最受矚目的韓籍外援「李珠珢」強襲來台歸隊，潔潔表示：「準備好了！相當期待能與李珠珢在球場同台應援，更希望有機會能以主持人的身分訪問她，讓大家更了解Fubon Angels的每一位成員！」

今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔(左)與霹靂舞世界冠軍-NANA。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁
今年轉正的富邦悍將啦啦隊新人潔潔。圖擷自潔潔咩咩官方粉絲專頁

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