聽新聞
0:00 / 0:00
中職／與韓援李珠珢同台 富邦啦啦隊多才多藝最強新人「潔潔」準備好了！
藍波老師女兒「潔潔」在今年順利從練習生轉正Fubon Angels正式隊員！不僅繼承了父親的精湛舞技，主持功力也受到真傳。
在轉正之後立刻受體育署運動節目邀約，擔任「最年輕的啦啦隊主持人」，首握主持棒介紹各類型運動項目！首集訪問霹靂舞世界冠軍-NANA，主持台風穩健表現出色，堪稱富邦啦啦隊最強全方位新人！
面對最受矚目的韓籍外援「李珠珢」強襲來台歸隊，潔潔表示：「準備好了！相當期待能與李珠珢在球場同台應援，更希望有機會能以主持人的身分訪問她，讓大家更了解Fubon Angels的每一位成員！」
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言