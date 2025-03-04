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中職／13年MLB資歷德黑蘭 悍將領隊證實是觀察對象
富邦悍將隊洋將簽約在今天宣布第4人，為投入世界棒球經典賽資格賽的銳歐，是否還有其他經典賽國手可能加入？領隊林華韋表示，有在持續觀察，其中也包括13年大聯盟資歷的德黑蘭（Julio Teheran）。
悍將季外洋將簽約進度較慢，林華韋在開訓受訪時提到，還有鎖定的投手將出賽經典賽資格賽，引起球迷好奇，最終也證實確實有國手投入悍將陣營。
哥倫比亞國手除了銳歐外，還有對巴西演出6局超好投的德黑蘭，外媒媒體爆料他已有來自美職球隊（小聯盟合約）、中職球隊的合約。
林華韋證實，「那個也是觀察對象！」他表示，自己有看比賽內容很好，也要讓教練團進一步確認，「但也不是想簽就能簽得到。」
德黑蘭（Julio Teheran）具備13年大聯盟資歷，效力過5支球隊，其中9年是在亞特蘭大勇士隊度過，生涯累積81勝82敗、防禦率3.85，曾在2014、16年入選明星賽。
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