中職／拖過228知道羅戈變數大 悍將領隊：會有其他選項

富邦悍將隊洋將簽約進度一路落後，今天在銳歐為哥倫比亞登板的比賽一結束後，光速官宣簽下這位30歲左投，為陣中第四位簽約完成的洋將。領隊林華韋透露，從228解禁後與他展開聯絡，也了解他想要先發，正好教練團也評估有此需求；至於羅戈，悍將仍持續與他接洽，但也坦言會有其他選擇。

銳歐去年效力味全龍隊，由於出賽定位與龍隊有所落差，遲遲未能談成合約，最終轉向悍將。

林華韋指出，銳歐的合約並未特別加註「先發限定」，但他有提到自己可以先發、也希望先發，教練團評估後也認為有此需求，因此在228大限後出手延攬。

悍將目前洋投陣容包括力亞士、魔力藍、富藍戈、銳歐，持續接洽去年王牌投手羅戈，但一直未等到他的回應。

林華韋表示，球隊從一開始就一直希望他可以留下來，知道不會太容易，過程中也不斷加碼合約，但一直沒收到具體回覆，「拖到228之後，就知道會有比較大變數，加上這一、兩天的發展大概也知道了，我們會持續努力，但條件都提升到這個程度了，當然有會有其他選擇。」

羅戈去年在悍將投出10勝4敗、防禦率2.16佳績，154局投球賞出156K，市場上詢問度頗高，也傳出曾主動向其他球隊探路。據悉，悍將也開出高價的複數年合約爭取，但中信兄弟隊以較容易的買斷的合約條件競爭，羅戈很快將做出選擇。