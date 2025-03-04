中職／ 桃猿「環遊世界趴」4月登場 樂天女孩將化身空姐

樂天桃猿隊迎接3月29日開打的中職新球季，今天公布年度八大主題日，樂天女孩4月將在「環遊世界趴」化身空姐。

猿隊公布相關訊息如下：

2025年賽季即將啟動，今年以「NONSTOP全猿猛進」為年度口號，展現持續向前、不斷突破的精神，邀請10隊友一同見證新球季的精彩時刻。開幕戰將於3月30日（周日）在樂天桃園棒球場震撼登場，正式揭開全猿主場的熱血序幕。今年上半季規劃八大主題日，打造更豐富多元的觀賽體驗。

4月12、13日率先登場的「猿來瘋趴」首次由樂天桃猿三大吉祥物Rocky、猿氣小子與大聖為主角的主題日，營造充滿活力的親子同樂氛圍，讓大小球迷都能在球場內盡情享受棒球樂趣。4月18日的「上班族趴」邀請10號隊友下班後來全猿主場與樂天女孩一起打卡上班。4月19、20日的「環遊世界趴」我們將為世界的樂天桃猿，樂天女孩也將化身空姐帶你一起飛。

5月2日的「愛PET趴」延續寵物友善理念，特別於東下J.K.L.M區規劃寵物特區讓10號隊友帶著心愛的毛寶貝一同進場觀賽共度難忘的棒球時光。5月3、4日，樂天桃猿與Care Bears聯名推出「彩虹派對趴」，準備好要被Care Bears可愛爆擊了嗎？5月24、25日進入第三年的「永續趴」，今年繼續攜手桃園市政府環境保護局，共同推動綠色行動，落實永續發展的理念。

6月6日至8日，年度經典音樂派對「動紫趴」強勢來襲，三天的視覺與聽覺盛宴，將為球迷帶來難以忘懷的熱血體驗。6月20日至22日怎麼能少了「YOKOSO」桃猿，今年聯手東北樂天金鷲打造濃厚的日式棒球體驗，讓球迷感受樂天雙雄的獨特魅力。

2025年上半季門票將於ibon售票系統獨家販售，詳細售票資訊與活動內容將陸續公布，敬請關注樂天桃猿官方平台，「NONSTOP全猿猛進」一同迎接新賽季。