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中職／不是戈字輩！銳歐還是銳歐 悍將尊重意願定位先發投手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天正式公布與洋投Rio Gomez達成協議，中文譯名維持「銳歐」。 聯合報系資料照
富邦悍將隊今天正式公布與洋投Rio Gomez達成協議，中文譯名維持「銳歐」。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天正式公布與洋投Rio Gomez達成協議，中文譯名維持「銳歐」。銳歐入選世界棒球經典賽資格賽哥倫比亞國手，今天對中國大陸隊先發3局送出6次三振、拿下勝投，將在資格賽B組賽事結束將來台報到。

30歲銳歐是一名左投，擁有7年紅襪隊小聯盟資歷，去年球季曾效力中華職棒為全龍隊，先發、中繼角色都能勝任，全季出賽63場是全聯盟投手最多，拿下5勝3敗、25中繼，防禦率僅1.17，每局被上壘率更是優異的0.78，在中職賽場展現十足壓制力，被外媒譽為去年球季中職最佳洋投之一。

銳歐今年球季加盟悍將後，考量球隊隊形及選手個人意願，將擔任先發投手角色，球團期待他來到悍將後，持續繳出宰制中職的表現。

銳歐入選經典賽資格賽哥倫比亞國手，今天擔任哥倫比亞先發投手對決中國隊，先發3局、失1分（無責失），飆出6K拿下勝投。銳歐預計結束經典賽資格賽B組賽程結束後，即啟程來台加入球隊春訓。

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