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日職／包爾自曝在墨西哥「差點死掉」期望晉升百萬YouTuber
前大聯盟塞揚強投包爾（Trevor Bauer）本季回歸日本職棒橫濱DeNA隊，他昨天在加盟記者會提到，自己差點在墨西哥死掉的經歷。
包爾去年效力墨西哥聯盟紅魔鬼隊，繳出10勝，防禦率2.48，幫助球隊奪下冠軍。包爾受訪時談到在墨西哥差點死掉的經歷，「一開始感染霍亂，免疫力下降後又陸續感染其他疾病，而且這些全發生在一個月內，所以才形容『差點死掉』。」
2020年包爾效力紅人隊時奪下國聯塞揚獎，隔年轉戰道奇隊，後來捲入捲性侵醜聞，雖最後安全下莊，仍疑似遭到大聯盟封殺。2023年他轉戰橫濱隊，先發19場，防禦率2.76，包爾提到自己2年來的進步，「我的指叉球經2年的調整後變得更穩定，在墨西哥的經歷讓我心理素質變更強。」
包爾也提到最想對決的打者是養樂多「村神」村上宗隆，並期待今年個人YouTube頻道能破百萬訂閱（目前94.5萬），「目標是每周更新一次，希望球迷能見證我挑戰澤村賞的過程，我會以輕鬆的方式分享，希望大家能享受。」
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