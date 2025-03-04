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中職／洋投大風吹！傳勝騎士和羅戈加盟兄弟、銳歐轉戰悍將

聯合新聞網／ 綜合報導
勝騎士(左)、羅戈(中)、銳歐(右)。聯合報系資料照
勝騎士(左)、羅戈(中)、銳歐(右)。聯合報系資料照

中華職棒新賽季即將在3月底展開，各隊仍積極尋找合適洋投人選，據傳勝騎士和羅戈將加盟中信兄弟隊，上季效力味全龍隊的銳歐則會轉戰富邦悍將隊。

勝騎士去年在統一獅隊出賽26場，交出14勝，167次三振，防禦率2.49，奪下中職勝投王及三振王。根據「自由時報」報導，獅隊對於勝騎士很早就有開出合約，但當時他仍在墨西哥聯盟和美職體系尋求更好的條件，在228過後，中職其他球隊對於勝騎士提出的條件也逐漸明朗，其中又以兄弟開出的合約最優渥，他也在昨晚做出最後決定，並感謝其他球隊對他的肯定。

除了簽下勝騎士外，據傳兄弟也鎖定羅戈，對此兄弟球團表示，「目前都仍在與所屬經紀公司做討論，有進一步的好消息會再向大家公告。」羅戈去年在悍將出賽26場，防禦率僅2.16。

銳歐上季在龍隊先發牛棚兩邊跑，出賽63場，主投92.1局，防禦率只有1.17。據傳他與悍將達成共識，新賽季將加盟並擔任先發投手。

中信兄弟 味全龍 富邦悍將 統一獅

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