中職／躍樂爆股東糾紛 陳傑憲澄清合約已到期、與原經紀人繼續合作

躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，陳傑憲今天晚間透過IG限時動態表達立場，澄清與躍樂的合約已經到期，接下來將由原經紀人蔡渝翔繼續合作，也向外界喊話：「我的合約一直都正常順利的進行中，並無任何耽擱。」

躍樂運動行銷近日傳出財務糾紛，現任負責人鄭永昌委託律師處理，今天公開聲明指控，前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營時期，有多筆不明金流、帳目無法核對，給付予球員之相關費用更與合約內容不符，認前詹姓負責人於任職期間，恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

陳傑憲晚間透過社群回應經紀公司紛爭，他提出四點聲明如下：「第一點躍樂公司跟他股東的之間的問題，希望趕快處理完畢；第二點我和經紀人Lio以及他的團隊，多年以來一直都是相當順利，也相當信任，未來也再麻煩他們多多照顧；第三點我與躍樂的合約在2024年12月31日到期，我目前並不隸屬於躍樂，請各界放心！第四點我的合約一直都正常順利的進行中，並無任何耽擱！有任何進展會向大家報告！」

獅隊領隊蘇泰安也表示，陳傑憲有很明確表達，繼續委由原本的經紀人洽談合約，而蔡渝翔本身是有經過工會認證的經紀人，因此與獅隊的談約不受影響。