中職／「一直都是說要去大聯盟闖」 獅隊揮別勝騎士規範以內不糾結

228洋將優先議約大限已過，自由市場上勝騎士、羅戈、銳歐動向即將出爐，勝騎士不回歸統一獅隊，領隊蘇泰安表示，一直以來收到的訊息都是他要等大聯盟機會，雖然不回歸獅營，既然是走聯盟程序，都是規範以內，也透露目前第5號洋將已經確定，預計3月下旬報到。

勝騎士效力獅隊兩季，繳出宰制級成績單，獅隊一直鎖定爭取回鍋，但遲遲未等他的回簽合約，他表達希望以爭取附帶大聯盟春訓的美職合約優先。

隨著時序進入3月，勝騎士、羅戈傳出可能在中信兄弟隊當隊友，勝騎士IG追蹤兄弟已久，一直熱衷按讚棒球相關影片、有「勝讚士」之稱的他，昨天也在IG上按讚兄弟教頭平野惠一在台北大巨蛋擔任接球捕手的影片。

蘇泰安今天受訪表示，「之前收到的訊息都是他要去大聯盟闖，不知道他228過後的動態，只要走聯盟程序，當然都是規範以內。」

獅隊目前已簽4位洋投為梅賽斯、蒙德茲、飛力獅、布雷克，蘇泰安表示，「我們現在4位都不錯，第5位洋將也已經確定，預計3月下旬報到。」