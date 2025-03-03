中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

統一獅隊球星、「台灣隊長」陳傑憲所屬經紀公司躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，躍樂及球員工會今天都發出聲明，是否影響陳傑憲的史上最大合約談約狀況？獅隊領隊蘇泰安表示，陳傑憲有很明確表達，繼續委由原本的蔡姓經紀人洽談合約，而他本身是有經過工會認證的經紀人，因此與獅隊的談約不受影響，但也盼選手慎選經紀公司。

躍樂運動行銷近日傳出財務糾紛，現任負責人鄭永昌委託律師處理，今天公開聲明指控，前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營時期，有多筆不明金流、帳目無法核對，給付予球員之相關費用更與合約內容不符，認前詹姓負責人於任職期間，恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

球員工會聲明則提到，躍樂運動行銷股份有限公司近期發生的內部變動，工會已在1月收到消息，即時啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響。

陳傑憲本身是球員工會理事長，也是躍樂運動行銷公司旗下客戶，目前正與獅隊洽談合約，經紀公司糾紛是否會影響到談約？蘇泰安表示， 經紀公司糾紛屬於股東之間帳務問題，不影響陳傑憲的談約，「傑憲有很明確表達，繼續委由他代表擔任經紀人，而他本身也有通過球員工會認證。」

獅隊提供陳傑憲總值1.6億以上的合約，目前尚未獲得他最終同意，蘇泰安表示，陳傑憲本人有說是因為這是滿長的一份合約，所以需要較長時間，「我們會繼續與他委託的經紀人洽談，希望早日把合約確定。」