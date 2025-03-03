快訊

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

與俄烏有關？ 川普社群預告「明晚將宣布大事」

獨／「綠光」男星寵妻女嗨玩杜拜 坐擁3房「都是她的」

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅陳傑憲。報系資料照
統一獅陳傑憲。報系資料照

統一獅隊球星、「台灣隊長」陳傑憲所屬經紀公司躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，躍樂及球員工會今天都發出聲明，是否影響陳傑憲的史上最大合約談約狀況？獅隊領隊蘇泰安表示，陳傑憲有很明確表達，繼續委由原本的蔡姓經紀人洽談合約，而他本身是有經過工會認證的經紀人，因此與獅隊的談約不受影響，但也盼選手慎選經紀公司。

躍樂運動行銷近日傳出財務糾紛，現任負責人鄭永昌委託律師處理，今天公開聲明指控，前詹姓負責人及其丈夫蔡姓股東經營時期，有多筆不明金流、帳目無法核對，給付予球員之相關費用更與合約內容不符，認前詹姓負責人於任職期間，恐已違反忠實義務，更有挪移、侵占公司資產之嫌，為維護躍樂公司及各球員之權益，已委請律師協助後續法律程序，如涉不法，必追究其法律責任。

球員工會聲明則提到，躍樂運動行銷股份有限公司近期發生的內部變動，工會已在1月收到消息，即時啟動調查與協助，確保工會會員的權益不受影響。

陳傑憲本身是球員工會理事長，也是躍樂運動行銷公司旗下客戶，目前正與獅隊洽談合約，經紀公司糾紛是否會影響到談約？蘇泰安表示， 經紀公司糾紛屬於股東之間帳務問題，不影響陳傑憲的談約，「傑憲有很明確表達，繼續委由他代表擔任經紀人，而他本身也有通過球員工會認證。」

獅隊提供陳傑憲總值1.6億以上的合約，目前尚未獲得他最終同意，蘇泰安表示，陳傑憲本人有說是因為這是滿長的一份合約，所以需要較長時間，「我們會繼續與他委託的經紀人洽談，希望早日把合約確定。」

統一獅 蘇泰安 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲指防護員不可或缺 確保最佳狀態拚國際賽

陳傑憲講中華隊⋯字幕卻變台灣隊！華視改了「正確版影片上架」

火腿交流賽／「很多人來看台灣隊長」 陳傑憲代跑因新庄剛志請託

經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕

相關新聞

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

統一獅隊球星、「台灣隊長」陳傑憲所屬經紀公司躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，躍樂及球員工會今天都發出聲明，是否影響陳傑憲的...

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

中信兄弟隊去年拿下總冠軍、近4年3冠到手，選手有好「薪」情，球團今天公布調薪結果，薪資調幅超過11.4%，許基宏季後未提...

中職／真的來了！河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入Rakuten Girls

Rakuten Girls最重磅補強今天出現，證實擁有蜜大腿的河智媛（前譯河智苑）加入，攜手廉世彬、禹洙漢組成韓援三本柱...

經典賽／遭罰2萬美元首度發聲 蔡其昌未提違規事由：深切檢討並改進

中華隊驚濤駭浪中打下2026年世界棒球經典賽門票，餘波盪漾，爆出使用電子設備違規事件遭裁罰2萬美元，中華職棒聯盟會長、中...

日職／連轟統一與兄弟滿載而歸 萬波中正：我愛台灣！

日本職棒火腿隊訪台進行兩場交流賽，帶著2勝凱歸，24歲外野手萬波中正成為此行的男主角，兩場比賽都在台北大巨蛋開轟，他面對...

12強賽／特展落幕 2個月逾18萬人觀展

中職自元旦起在台博館推出世界12強棒球賽「冠軍之路特展」昨天落幕，台博館統計，2個月展期共計有18萬6806人觀展。館長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。