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中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年
中信兄弟隊去年拿下總冠軍、近4年3冠到手，選手有好「薪」情，球團今天公布調薪結果，薪資調幅超過11.4%，許基宏季後未提出自由球員申請，球團仍給予5年合約，平均月薪達到80萬。
許基宏於2014年季中加入團隊，在去年球季結束後，積極與球團討論留隊的規畫，最終兄弟球團與許基宏達成5年合約、平均月薪80萬共識，今年月薪也由52萬調升至64萬，調幅23.1%。
2019年透過季中選秀加入兄弟的曾頌恩，2024年也迎來個人「生涯年」，在攻守兩端都呈現破繭而出的佳績，更一舉拿下台灣大賽MVP的殊榮，今年月薪也由13萬調升至24萬，調幅84.6%。
兄弟近年後援防線最倚重的兩名投手呂彥青與吳俊偉，在今年也雙雙獲得加薪，呂彥青月薪由50萬調升至62萬，調幅24%；吳俊偉則是由月薪38萬調升至50萬，調幅31.6%。
王威晨與李振昌兩位在今年皆與球團簽訂複數年合約，王威晨今年月薪77萬元，李振昌則是月薪63萬元。
其他調薪部分，岳東華月薪由36萬調升至48萬，調幅33.3%；岳政華月薪30萬調升至42萬，調幅40%；高宇杰月薪由26萬調升至38萬，調幅46.2%；王政順月薪由16.5萬調升至20萬，調幅21.2%；林吳晉瑋月薪由11萬調升至15萬，調幅36.4%；謝榮豪月薪由21萬調升至28萬，調幅33.3%；黃恩賜月薪由16萬調升至22萬，調幅37.5%；魏碩成月薪由15萬調升至19萬，調幅26.7%；宋晟睿本季也獲加薪6萬元。
兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的選手則小幅降薪，投手鄭浩均月薪38萬調降至35萬，吳哲源月薪22萬調降至20萬，楊志龍月薪15萬調降至12.5萬，江忠城月薪13.5萬調降至10萬。
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