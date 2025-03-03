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12強賽／特展落幕 2個月逾18萬人觀展

中央社／ 台北3日電
世界12強棒球賽「冠軍之路特展」昨天落幕，台博館統計，2個月展期共計有18萬6806人觀展。中央社
世界12強棒球賽「冠軍之路特展」昨天落幕，台博館統計，2個月展期共計有18萬6806人觀展。中央社

中職自元旦起在台博館推出世界12強棒球賽「冠軍之路特展」昨天落幕，台博館統計，2個月展期共計有18萬6806人觀展。館長陳登欽表示，創下台博館人氣紀錄。

中職攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局於國立台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，展示冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球，開展首日就售出近6000張門票，吸引超過3000人次進場，創下台博館近60年來最高紀錄。

陳登欽今天向中央社記者表示，相較台博館去年同期觀展人潮，「冠軍之路特展」締造近2.5倍的人流，2個月展期的入館人數約是台博館累積半年人潮。館方深知世界12強棒球賽奪得冠軍是全國關注的榮耀，因此在承接這項任務後，也以更密集的排班、加強客服服務等措施謹慎以對，是館方一大挑戰。

陳登欽說，台博館透過觀察觀眾需求，因而得到許多省思，「第1個是我們館員發現很多第1次造訪台博館的遊客，許多球迷都對台博館感到陌生。」而台博館旁原為建於1907年的新公園棒球場，館方因此有機會能突破以往同溫層以外的觀眾，接觸到更多人，這是一大收穫。

在人流不斷進場下，陳登欽說，台博館也因此更了解場館在動線、人數容量的限制，若要兼顧觀展品質，單日入館人數應抓在3000人上下。台博館常設展、現正展出「偶．多元文化之身」特展及「鳴蟲文化與科學」特展，在民眾此次入場後也都獲得矚目，不少民眾都說：「下次還要來台博館。」

客服 觀眾 館長

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