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火腿交流賽／帶兵兼發掘台灣好手 新庄剛志直言：沒看到適合人選

中央社／ 台北3日綜合外電報導
火腿總教練新庄剛志。中央社
火腿總教練新庄剛志。中央社

日職北海道火腿鬥士隊來台灣進行交流賽奪下2連勝，火腿隊監督新庄剛志相當滿意球員的表現，但也透露此行在發掘台灣潛力好手方面沒有太大收穫。

「東京體育」報導，火腿隊3月1日與3月2日在台北大巨蛋先後與中華職棒統一7-ELEVEn獅及中信兄弟對戰，火腿隊3比0擊敗統一獅，8比0大勝中信兄弟。

新庄剛志相當滿意自家球員一分未失的表現，笑著說道「應該讓對手留下印象了吧」。

報導指出，新庄剛志除奪下2連勝感到滿意之外，似乎也為這次交流另一個重要目的、與台灣棒壇建立更緊密的關係感到高興。

「東京體育」報導，火腿隊這10年積極網羅台灣選手，並拓展台灣市場，而其他日職球隊如讀賣巨人與福岡軟銀鷹近年也與台灣棒壇交流，像讀賣巨人2024年就曾來台灣打交流賽。

新庄剛志賽前剛抵台時曾打趣表示「我看到去年巨人在台灣舉辦交流賽時，心想『跟台灣關係最好的應該是火腿隊吧』，這讓我有些生氣，所以這次能來比賽，真的很開心」。

不過新庄提到此行另一目標「發掘新秀」表示，「（打者）提升面對變化球技術的話，應該會出現許多有趣的選手，但投手部分，目前還未找到合適人選」。

新庄剛志 火腿 讀賣巨人

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