快訊

魏哲家今日見川普 台積電未來四年在美投資千億美元

中職／羅力又回來了！加入悍將春訓 9日新莊球場辦見面會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅力本周加入富邦悍將隊春訓，9日新莊棒球場賽前將有球迷見面會。圖／富邦悍將隊提供
羅力本周加入富邦悍將隊春訓，9日新莊棒球場賽前將有球迷見面會。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊傳奇洋投、現任國際球探羅力，將於本周回到台灣加入悍將春訓，球團表示，他協助洋將調整及客座指導悍將投手群，悍將9日自辦熱身賽賽前，也將舉辦賽前見面會，讓羅力與許久不見的球迷見面互動。

悍將隊史傳奇洋投羅力在2022年宣布退休後，轉任富邦悍將國際球探，協助處理外籍洋將尋才及相關事務，也多次代表悍將出席大聯盟冬季會議。今年球季開打前，羅力將在本周回到台灣參加悍將春訓，協助洋將調整及客座指導悍將投手群。

悍將在9日舉辦自辦熱身賽，也是新莊棒球場整修後首度迎接球迷進場，賽前羅力將在下午4點於二樓場外舞台出席球員見面會，球迷朋友可以透過富邦悍將APP報名參加，兌換拍照會資格，每會員帳號限兌換一組（限量39名）。

大聯盟 富邦悍將 羅力

延伸閱讀

中職／新球季賽程公布確認52場大巨蛋 9場花東行悍將去7場

經典賽／賽會沒獎金沒關係 富邦自行頒發270萬感謝悍將國手

中職／李珠珢加持！悍將新莊熱力區票價上漲3成 網：賺翻了

中職／林哲瑄敲超前二壘打 悍將險勝NC恐龍熱身賽4連勝

相關新聞

中職／躍樂爆股東糾紛 陳傑憲澄清合約已到期、與原經紀人繼續合作

躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，陳傑憲今天晚間透過IG限時動態表達立場，澄清與躍樂的合約已經到期，接下來將由原經紀人蔡渝翔...

中職／陳傑憲經紀公司爆財務糾紛 獅隊領隊：不影響合約洽談

統一獅隊球星、「台灣隊長」陳傑憲所屬經紀公司躍樂運動行銷公司爆出財務糾紛，躍樂及球員工會今天都發出聲明，是否影響陳傑憲的...

中職／「一直都是說要去大聯盟闖」 獅隊揮別勝騎士規範以內不糾結

228洋將優先議約大限已過，自由市場上勝騎士、羅戈、銳歐動向即將出爐，勝騎士不回歸統一獅隊，領隊蘇泰安表示，一直以來收到...

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

中信兄弟隊去年拿下總冠軍、近4年3冠到手，選手有好「薪」情，球團今天公布調薪結果，薪資調幅超過11.4%，許基宏季後未提...

中職／真的來了！河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入Rakuten Girls

Rakuten Girls最重磅補強今天出現，證實擁有蜜大腿的河智媛（前譯河智苑）加入，攜手廉世彬、禹洙漢組成韓援三本柱...

日職／連轟統一與兄弟滿載而歸 萬波中正：我愛台灣！

日本職棒火腿隊訪台進行兩場交流賽，帶著2勝凱歸，24歲外野手萬波中正成為此行的男主角，兩場比賽都在台北大巨蛋開轟，他面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。