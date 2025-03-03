中職／羅力又回來了！加入悍將春訓 9日新莊球場辦見面會
富邦悍將隊傳奇洋投、現任國際球探羅力，將於本周回到台灣加入悍將春訓，球團表示，他協助洋將調整及客座指導悍將投手群，悍將9日自辦熱身賽賽前，也將舉辦賽前見面會，讓羅力與許久不見的球迷見面互動。
悍將隊史傳奇洋投羅力在2022年宣布退休後，轉任富邦悍將國際球探，協助處理外籍洋將尋才及相關事務，也多次代表悍將出席大聯盟冬季會議。今年球季開打前，羅力將在本周回到台灣參加悍將春訓，協助洋將調整及客座指導悍將投手群。
悍將在9日舉辦自辦熱身賽，也是新莊棒球場整修後首度迎接球迷進場，賽前羅力將在下午4點於二樓場外舞台出席球員見面會，球迷朋友可以透過富邦悍將APP報名參加，兌換拍照會資格，每會員帳號限兌換一組（限量39名）。
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