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真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

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中職／真的來了！河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入Rakuten Girls

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
Rakuten Girls再公布新韓援，擁有蜜大腿的河智媛（前譯河智苑）加入。圖／Rakuten Girls提供
Rakuten Girls再公布新韓援，擁有蜜大腿的河智媛（前譯河智苑）加入。圖／Rakuten Girls提供

Rakuten Girls最重磅補強今天出現，證實擁有蜜大腿的河智媛（前譯河智苑）加入，攜手廉世彬、禹洙漢組成韓援三本柱。

Rakuten Girls今天發文，重磅宣布：「Welcome河智媛 ，天花板級啦啦隊女神降臨！她的名字，韓國啦啦隊界的頂流代名詞！」河智媛擁有神級蜜大腿、超強舞蹈實力，應援舞蹈帶給球迷視覺震撼，隨著南韓啦啦隊女神在台熱度持續升溫，外界早已敲碗河智媛許久。

23歲河智媛過去於職棒場上的應援曾於南韓職棒LG雙子、韓華鷹隊擔任啦啦隊，IG追蹤人數45萬，不同於多數啦啦隊女孩的骨感形象，肉感身材、蜜大腿擁有截然不同的魅力；生日為2月22日的她，也將以22號背號加入Rakuten Girls，新球季為樂天桃猿隊應援。

LG雙子 啦啦隊 樂天桃猿

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