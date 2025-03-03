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日職／連轟統一與兄弟滿載而歸 萬波中正：我愛台灣！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本火腿隊外野手萬波中正對台灣球迷的熱情十分驚訝。記者林伯東／攝影
日本火腿隊外野手萬波中正對台灣球迷的熱情十分驚訝。記者林伯東／攝影

日本職棒火腿隊訪台進行兩場交流賽，帶著2勝凱歸，24歲外野手萬波中正成為此行的男主角，兩場比賽都在台北大巨蛋開轟，他面對日本媒體受訪直言：「愛上台灣了」，下一步挑戰將放眼進入2026年世界棒球經典賽日本武士陣容。

萬波中正首戰從統一獅隊姚杰宏手中敲出兩分砲，次戰面對中信兄弟隊洋投德保拉敲出三分砲，兩場比賽都貢獻致勝安打。

萬波中正為日本、剛果混血兒，成績已在日職嶄露頭角，加上令台灣球迷很有記憶點的名字，原本在台灣就頗有知名度，這次在賽前接受台灣媒體採訪聊到這些趣事，加上兩場比賽都開砲，陸續於英雄訪問、賽後記者亮相，儼然是火腿這趟台灣行曝光率最高的選手。

日本媒體「體育報知」報導提到，萬波中正因姓氏與台灣一家手搖飲店相同，又撞名蔣中正，因此在台灣知名度飆高，台灣球迷稱呼他為「委員長」，觀眾席上也有許多拿著他的毛巾及周邊商品的球迷。

萬波也說，沒想到自己在台灣這麼受歡迎，「可以來台灣打球真的是太好了。」他表示，經過這一趟旅程，「我愛上台灣了，這是令人難忘的兩天。」

萬波去年因身體狀況辭退12強國家隊，接下來目標將是拚進明年經典賽，眼前將先投入日本武士與荷蘭隊的強化試合，萬波表示，希望可以在這次比賽向外界展現，自己可以成為值得依賴的選手。

火腿 統一獅 經典賽

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