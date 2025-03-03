火腿交流賽／中信邀基層教練觀戰

日本職棒火腿鬥士隊在台北大巨蛋進行兩場交流賽，繼首日以3：0完封統一獅隊後，昨天再以8：0收拾中信兄弟隊。中國信託商業銀行獨家贊助這次賽事，攜手中華民國棒球協會，兩天賽事邀請超過1000位基層棒球選手、教練觀戰，中華棒協理事長辜仲諒勉勵球員，基層教練、職棒選手就像一本本教科書，希望他們透過這次賽事有所學習。

辜仲諒指出，基層教練及職棒選手在球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

桃園市平鎮高中總教練吳柏宏也是去年亞洲青棒錦標賽的中華隊冠軍教頭，他說，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團也要以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

昨天兄弟面對火腿之戰，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿總教練新庄剛志擔任打者，吹響交戰的號角。新庄剛志出奇不意徒手接球，再度展現了搞笑魅力。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，推展體育公益除聚焦棒球，亦全力支持籃球、高爾夫及電競運動，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢。