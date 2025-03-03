聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／中信邀基層教練觀戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
火腿隊來台進行交流賽，中信銀行攜手中華棒球協會兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽。圖／中信銀行提供
火腿隊來台進行交流賽，中信銀行攜手中華棒球協會兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽。圖／中信銀行提供

日本職棒火腿鬥士隊在台北大巨蛋進行兩場交流賽，繼首日以3：0完封統一獅隊後，昨天再以8：0收拾中信兄弟隊。中國信託商業銀行獨家贊助這次賽事，攜手中華民國棒球協會，兩天賽事邀請超過1000位基層棒球選手、教練觀戰，中華棒協理事長辜仲諒勉勵球員，基層教練、職棒選手就像一本本教科書，希望他們透過這次賽事有所學習。

辜仲諒指出，基層教練及職棒選手在球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

桃園市平鎮高中總教練吳柏宏也是去年亞洲青棒錦標賽的中華隊冠軍教頭，他說，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團也要以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

昨天兄弟面對火腿之戰，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿總教練新庄剛志擔任打者，吹響交戰的號角。新庄剛志出奇不意徒手接球，再度展現了搞笑魅力。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，推展體育公益除聚焦棒球，亦全力支持籃球、高爾夫及電競運動，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢。

信託 兄弟 教練

延伸閱讀

火腿交流賽／球場關燈加感冒亂步調 兄弟教頭看見德保拉的責任感

火腿交流賽／拚場「新庄劇場」？平野惠一：先不用

12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

解密了！辜仲諒名表贈中華隊教練團 原來是勞力士這款

相關新聞

火腿交流賽／日職完封兄弟 帶2勝凱歸

日本職棒火腿隊連續兩天征戰台北大巨蛋，繼首戰以3：0完封統一獅隊，昨天再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣...

火腿交流賽／中信邀基層教練觀戰

日本職棒火腿鬥士隊在台北大巨蛋進行兩場交流賽，繼首日以3：0完封統一獅隊後，昨天再以8：0收拾中信兄弟隊。中國信託商業銀...

火腿交流賽／從古林睿煬身上取經 他想成為「世界的萬波」

日本火腿隊外野手萬波中正展現重砲火力，對統一獅、中信兄弟隊交流賽連續開轟，擄獲不少台灣球迷的心，今天賽後特別提到，來台前...

日職／張峻瑋熱身賽飆速展現潛力 軟銀監督：想起了郭源治

以育成選手合約加入福岡軟銀鷹隊的台灣19歲投手張峻瑋，今天在與羅德隊的熱身賽中繼登場，主投1局面對5名打者被敲出2支安打，投出1次四壞保送，無失分，球速來到153公里，讓監督小久保裕紀直言想起了郭源治

火腿交流賽／火腿王牌還想對決曾頌恩 期待國際舞台對戰台灣選手

日本火腿隊王牌投手伊藤大海今天在交流賽登板先發，對中信兄弟隊之戰投兩局未失分， 飆出5次三振，他說：「首次實戰沒有特別緊...

火腿交流賽／萬波中正比較兩場交流賽 兄弟打擊不如獅但守備好

日本職棒火腿隊外野手萬波中正來台兩場交流賽都開轟，今天對中信兄弟隊之戰2局下3分砲，現場不只日本球迷歡呼，也有不少台灣球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。