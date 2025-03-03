火腿交流賽／日職完封兄弟 帶2勝凱歸

日本職棒火腿隊連續兩天征戰台北大巨蛋，繼首戰以3：0完封統一獅隊，昨天再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。火腿監督新庄剛志回顧兩場賽事，直言台灣球迷的歡呼聲，會是他們記得一輩子的回憶。

火腿推出王牌投手伊藤大海面對兄弟，先發投2局被敲2安打、無失分，狂飆5K，開啟火腿投手三振秀序曲，前5局打完已賞10K；兄弟在6局上錯過滿壘「嗆司」，此後再也難以突破，遭到完封吞敗。

兄弟先發洋投德保拉投1.2局被敲6安打、失7分退場，新洋投黃博多也亮相1.1局被敲2安打、失1分。

火腿靠第2局的7分大局奠定勝基，包括萬波中正三分砲、清宮幸太郎兩分砲。萬波連兩天炸裂大巨蛋，成為火腿這趟台灣行的男主角，他也感受到自己在台灣的人氣，更喊話希望未來可以成為世界級球星。

火腿早早拉開分差，但現場應援聲量讓新庄剛志難以忘懷，他表示，「雖然分差滿大，但台灣球迷專注每一球，很享受比賽過程，認真為選手加油，真的很感動。」他相信這樣的加油聲聽在日本選手耳裡，也會是可以記得一輩子的事，「或許以後當日職生涯告一段落後，他們會想來台灣打球。」

兄弟遭到全面壓倒，總教練平野惠一感謝火腿直到最後都是拚盡全力，不漏出任何縫隙給予對手，也看到火腿距離例行賽還有20多天，但選手狀況已調整相當到位，讓兄弟選手好好上了一課，「雖然現在看起來，我們要面對的課題堆積如山，還是會盡量一個一個去解決，也藉由這場比賽感覺到球隊還有無限可能。」