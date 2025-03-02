火腿交流賽／從古林睿煬身上取經 他想成為「世界的萬波」

日本火腿隊外野手萬波中正展現重砲火力，對統一獅、中信兄弟隊交流賽連續開轟，擄獲不少台灣球迷的心，今天賽後特別提到，來台前和新隊友古林睿煬聊很多，問了很多台灣棒的事。

萬波中正表示，在日本沖繩春訓時，和古林睿煬沒有太多交流，可能因為他對環境比較陌生，溝通起來覺得他有些緊張，台灣是古林熟悉的地方，交流也變多了。

萬波中正說：「來到台灣後很依賴古林，聽他分享很多，感情變得愈來愈好，他也慢慢融入球隊了，自己因為古林的關係，對台灣棒球有更進一步認識。」

這幾天在台灣感覺像是世界級球星？萬波中正被問到這個問題，回答也很實在；他表示，確實非常驚訝，看到台北大巨蛋有很多人拿著他的加油毛巾，很高興被這麼多人認識，覺得打棒球真好，接下來會更加努力，名副其實成為真正世界級選手。