快訊

食安危機重創！王品「初瓦韓式料理」開幕2年半 全台門市通通熄燈

區間測速失準？ 他下班尖峰騎原廠車「時速94」遭扣牌

外婆104歲慶生！任容萱曝3長壽秘訣網讚：看不出破百歲

聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／從古林睿煬身上取經 他想成為「世界的萬波」

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
日本火腿隊外野手萬波中正對台灣球迷的熱情十分驚訝。記者林伯東／攝影
日本火腿隊外野手萬波中正對台灣球迷的熱情十分驚訝。記者林伯東／攝影

日本火腿隊外野手萬波中正展現重砲火力，對統一獅、中信兄弟隊交流賽連續開轟，擄獲不少台灣球迷的心，今天賽後特別提到，來台前和新隊友古林睿煬聊很多，問了很多台灣棒的事。

萬波中正表示，在日本沖繩春訓時，和古林睿煬沒有太多交流，可能因為他對環境比較陌生，溝通起來覺得他有些緊張，台灣是古林熟悉的地方，交流也變多了。

萬波中正說：「來到台灣後很依賴古林，聽他分享很多，感情變得愈來愈好，他也慢慢融入球隊了，自己因為古林的關係，對台灣棒球有更進一步認識。」

這幾天在台灣感覺像是世界級球星？萬波中正被問到這個問題，回答也很實在；他表示，確實非常驚訝，看到台北大巨蛋有很多人拿著他的加油毛巾，很高興被這麼多人認識，覺得打棒球真好，接下來會更加努力，名副其實成為真正世界級選手。

古林睿煬 日本火腿 棒球

延伸閱讀

火腿交流賽／洋聯前打擊王開心逛101 聊到臭豆腐心驚驚

火腿交流賽／野村佑希體驗台式應援稱有趣 愛台灣美食小吃

火腿交流賽／從陽岱鋼一路簽到古林睿煬 火腿社長透露原因

經典賽／1月底就知道古林不打 餅總還原附加賽滿手好牌其實有操盤

相關新聞

火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋，今天靠萬波中正、清宮幸太郎兩轟建功，再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。

火腿交流賽／連兩天炸裂大巨蛋 萬波中正開轟感言用全中文講

火腿隊前進台北大巨蛋，萬波中正成為男主角，今天第二局從中信兄弟隊洋投德保拉手中敲出三分砲，即時提供給日本媒體的開轟感言，...

火腿交流賽／萬波中正比較兩場交流賽 兄弟打擊不如獅但守備好

日本職棒火腿隊外野手萬波中正來台兩場交流賽都開轟，今天對中信兄弟隊之戰2局下3分砲，現場不只日本球迷歡呼，也有不少台灣球...

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，...

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞...

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。