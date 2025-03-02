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火腿交流賽／萬波中正比較兩場交流賽 兄弟打擊不如獅但守備好

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
日本火腿隊萬波中正來台兩場交流賽都開轟。記者林伯東／攝影
日本火腿隊萬波中正來台兩場交流賽都開轟。記者林伯東／攝影

日本職棒火腿隊外野手萬波中正來台兩場交流賽都開轟，今天對中信兄弟隊之戰2局下3分砲，現場不只日本球迷歡呼，也有不少台灣球迷鼓掌叫好，讓這位24歲好手非常開心。

火腿第2局一口氣攻下7分，兄弟大勢已去，萬波中正面對兄弟先發投手德保拉，轟出左外野方向3分全壘打，成為致勝一擊。

他說：「當時無人出局一、三壘有人，心中想著一定要送回三壘跑者，就算高飛犧牲打也可以，因此不是特別有壓力，或許因為比較放鬆，所以順利擊出全壘打。」

這是萬波中正首次訪問台灣，他表示，沒想到會在這裡這麼受歡迎，打出全壘打不只火腿球迷開心，也得到台灣球迷鼓勵，「這兩場比賽打下來，台灣球迷對棒球真的很熱情，棒球環境也很完整，讓我收穫滿多。」

今天賽後談到兩場交流賽的不同，萬波中正認為統一獅隊比較屬於攻擊型球隊，每個人上來都很積極出棒，兄弟或許打擊表現不像獅隊，但在全方面都表現不錯，尤其是守備，很多不好處理的球都做得很好。

棒球 火腿

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