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火腿交流賽／火腿王牌還想對決曾頌恩 期待國際舞台對戰台灣選手

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
日本火腿隊王牌投手伊藤大海對中信兄弟隊先發兩局未失分。記者林伯東／攝影
日本火腿隊王牌投手伊藤大海對中信兄弟隊先發兩局未失分。記者林伯東／攝影

日本火腿隊王牌投手伊藤大海今天在交流賽登板先發，對中信兄弟隊之戰投兩局未失分， 飆出5次三振，他說：「首次實戰沒有特別緊張，帶著好的感覺進入比賽，希望帶著好的感覺延續下去。」

伊藤大海是2020年東京奧運金牌、2023年世界棒球經典賽冠軍，去年投出14勝奪下太平洋聯盟勝投王，今年首次對外實戰就是來台交流賽，他說：「在很好的球場投球，這是非常好的經驗，速球感覺還不錯，變化球有較多課題要面對，慢速曲球還未到位。」

火腿昨天對統一獅隊之戰，伊藤大海在場邊首次感受台式應援的威力，今天首次站上台北大巨蛋投手丘，認為實際感受沒有特別驚訝，但可以這樣被加油是很特別的事。

伊藤大海首局連飆3K，2局上被曾頌恩、高宇杰揮出安打，但3個出局數又投出兩次三振，瓦解兄弟攻勢，在領先7分退場。

他表示，首次實戰第1局其實投得很用力，平常也很少會有連續3K，第2局讓首位打者上壘，在壘上有人的狀況下，還有一些課題必須修正。

伊藤大海賽後談到曾頌恩：「他的揮棒速度很快，整體感覺是讓投手很有壓力的打者，希望接下來還有機會對戰。」

去年世界12強棒球賽，伊藤大海辭退國家隊，他表示，非常想要參加明年世界棒球經典賽，最重要是今年球季要有好成績，很期待在國際舞台有機會和台灣選手對戰。

伊藤大海 日本火腿 棒球

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