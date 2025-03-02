日職／張峻瑋熱身賽飆速展現潛力 軟銀監督：想起了郭源治

以育成選手合約加入福岡軟銀鷹隊的台灣19歲投手張峻瑋，今天在與羅德隊的熱身賽中繼登場，主投1局面對5名打者被敲出2支安打，投出1次四壞保送，無失分，球速來到153公里，讓監督小久保裕紀直言想起了郭源治。

「他的投球方式讓我想到了郭源治，這是我第一眼看到他的感覺。讓我非常期待他未來的發展。」小久保裕紀表示。

張峻瑋擁有最快156公里的速球，過去曾入選U18代表隊，展現優秀投球資質。本季他從二軍春訓出發，2月27日對戰NTT東日本的練習賽中登板，當時他投出1局無失分，完成日職舞台的初登場。

當時張峻瑋曾表示：「我一點都不緊張，反而希望自己能夠帶著更多緊張感去投球，但可能太過平常心，反而不是最理想的狀態。」然而，短短3天後，他便獲得一軍登板機會，可以說是非常好的磨練機會。

作為豪強勁旅軟銀的育成選手，張峻瑋現階段首要目標仍是二軍的訓練，持續累積投手經驗，將滿滿潛力化為實質戰力。

軟銀投手農場協調員川越英隆認為，張峻瑋還有很大的成長空間，這是令人感到興奮的事情。「我認為當天氣逐漸暖和，他的球速將會提升。」