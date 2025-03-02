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火腿交流賽／球場關燈加感冒亂步調 兄弟教頭看見德保拉的責任感

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉。記者林伯東／攝影
中信兄弟隊洋投德保拉。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊今天以0：8不敵日本職棒火腿隊，洋投德保拉先發1.2局狂失7分，兄弟教頭平野惠一賽後透露，其實德保拉最近有感冒，賽前調整也受到球場關燈影響，但他依然很有責任感想要表現，賽後也主動向教頭表達悔恨，「他跟我說，他例行賽一定會調整回來。」

火腿來台與中職球隊進行兩場交流賽，繼昨天以3：0完封統一獅隊後，今天兄弟也成為苦主。

平野賽後對火腿表達感激，直到最後都是拚盡全力，沒有漏出任何縫隙，「去年我們拿到冠軍，相信球隊有很多人帶著自信面對這場比賽，藉由這場讓選手知道人外有人，我認為這是好事。」他也稱讚火腿，距離日職開幕還有20幾天，但已經調整到狀況很好，「真的是很厲害的球隊。」

德保拉先發1.2局被敲6安打、失7分，都集中在第二局，先後挨了萬波中正三分砲、清宮幸太郎兩分砲。平野賽後也被問到德保拉的狀況，而他解釋，德保拉賽前有自己的調整例行公事，今天因為賽前表演關燈讓他無法在場上熱身，加上前幾天有感冒，都影響到今天的表現。

「我也很擔心他的狀況。」平野表示，「德保拉很有責任感，想要回應球迷期待，儘管今天不舒服還是堅持上場，比賽結束後也有和他聊，他的心情滿懊悔，有跟我說例行賽一定會調整回來。」

德保拉 火腿 統一獅

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