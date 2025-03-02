火腿交流賽／新庄剛志特別稱讚曾頌恩 希望兄弟完成2連霸

日本火腿隊今天在台北大巨蛋以8：0擊敗中信兄弟隊，來台兩場交流賽全勝，火腿監督新庄剛志在賽後記者會表示，火腿好的投手較多，這對中職球隊來說可能比較辛苦一點，對他們也是很好的經驗。

火腿全場揮出12支安打，包括萬波中正、清宮幸太郎全壘打，安打數比兄弟多1倍，2局下一口氣攻下7分奠定勝基，新庄剛志說：「雖然分差滿大，但台灣球迷專注每一球，很享受比賽過程，認真為選手加油，很感動。」

新庄剛志特別點名兄弟4棒曾頌恩，認為揮棒很好，打出去的球落點也都很漂亮；另外就是8局下右外野深遠安打，兄弟轉傳處理得很好，在本壘前觸殺跑者。

他說：「相信兄弟今年可以拿下總冠軍，完成2連霸。」

新庄剛志一再提到台灣球迷讓他印象深刻，今天再次強調，這兩場交流賽是非常棒的比賽，特別是球迷加油聲很感動，會記得一輩子，也希望台灣、日本棒界持續有更多交流。

新庄剛志表示，這些加油聲對日本選手來說，會是可以記得一輩子的事，或許以後日職生涯告一段落後，他們會想來到台灣打球，

他說：「火腿和台灣有較多交流，原因是我們副本部長常來，希望接下來每年都有好選手可以來到火腿，最終目標是火腿主場爆滿有一半是台灣球迷。」