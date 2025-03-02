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火腿交流賽／新庄剛志點名「1號重砲」 曾頌恩：我還沒有那麼好啦！
中信兄弟隊今天以0：8不敵日本職棒火腿隊，火腿監督新庄剛志賽後點名印象深刻的兄弟選手，提到「1號選手」，曾頌恩得知後訝異，「有點害羞」、「自己還不是那麼好」。
火腿今天由伊藤大海先發投2局無失分，被敲2安打，送出5次三振，首局3連K後，曾頌恩第二局作為首位打者敲出安打。
新庄剛志賽後被問到印象深刻的選手，他指出：「那個第四棒、一號，揮棒很好，打出去的球落點也都很漂亮。」伊藤大海也提到，「他的揮棒速度很快，整體感覺是讓投手很有壓力的打者，希望接下來還有機會與他對戰。」
曾頌恩提到，伊藤在首局都是用直球在對決、沒有閃躲，「自己上去的想法，就是超積極進攻。」他表示，當時也是鎖定攻擊他最好的球路，希望可以有上壘機會。
賽後聽聞來自新庄剛志、伊藤大海的稱讚，曾頌恩說：「有點害羞，能讓對方感覺我是很好的打者，這是我的榮幸，但自己還不是那麼好，要進步的地方還很多，要謝謝他們的稱讚。」
曾頌恩也表示此行收穫良多，「對決到的投手控球、球路，和台灣投手都是平均之上，守備時也看到身材沒有像我們這麼好，但可以把球打得很遠、很確實。」
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