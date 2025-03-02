快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／新庄剛志點名「1號重砲」 曾頌恩：我還沒有那麼好啦！

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，下午在台北大巨蛋與中信兄弟交手，中信兄弟曾頌恩多次安打上壘。記者林伯東／攝影
日職北海道日本火腿鬥士隊來台進行交流賽，下午在台北大巨蛋與中信兄弟交手，中信兄弟曾頌恩多次安打上壘。記者林伯東／攝影

中信兄弟隊今天以0：8不敵日本職棒火腿隊，火腿監督新庄剛志賽後點名印象深刻的兄弟選手，提到「1號選手」，曾頌恩得知後訝異，「有點害羞」、「自己還不是那麼好」。

火腿今天由伊藤大海先發投2局無失分，被敲2安打，送出5次三振，首局3連K後，曾頌恩第二局作為首位打者敲出安打。

新庄剛志賽後被問到印象深刻的選手，他指出：「那個第四棒、一號，揮棒很好，打出去的球落點也都很漂亮。」伊藤大海也提到，「他的揮棒速度很快，整體感覺是讓投手很有壓力的打者，希望接下來還有機會與他對戰。」

曾頌恩提到，伊藤在首局都是用直球在對決、沒有閃躲，「自己上去的想法，就是超積極進攻。」他表示，當時也是鎖定攻擊他最好的球路，希望可以有上壘機會。

賽後聽聞來自新庄剛志、伊藤大海的稱讚，曾頌恩說：「有點害羞，能讓對方感覺我是很好的打者，這是我的榮幸，但自己還不是那麼好，要進步的地方還很多，要謝謝他們的稱讚。」

曾頌恩也表示此行收穫良多，「對決到的投手控球、球路，和台灣投手都是平均之上，守備時也看到身材沒有像我們這麼好，但可以把球打得很遠、很確實。」

伊藤大海 新庄剛志 曾頌恩

延伸閱讀

火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

火腿交流賽／「一半時間看啦啦隊」 新庄剛志想自費揪台球隊來艾司康

火腿交流賽／不只王威晨警戒的晴空塔魔球 伊藤大海預告1新球路

相關新聞

火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋，今天靠萬波中正、清宮幸太郎兩轟建功，再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。

火腿交流賽／連兩天炸裂大巨蛋 萬波中正開轟感言用全中文講

火腿隊前進台北大巨蛋，萬波中正成為男主角，今天第二局從中信兄弟隊洋投德保拉手中敲出三分砲，即時提供給日本媒體的開轟感言，...

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，...

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞...

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不...

火腿交流賽／新庄剛志的「金句」魅力 賽後一問一答總整理

日本職棒火腿鬥士隊來台進行交流賽，監督新庄剛志展現獨特魅力，除了華麗的進場方式外，第一場率隊以3：0擊敗統一獅隊後，賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。