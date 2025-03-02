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中職／Fubon Angels宣布2離隊3轉正 潔潔、雅惟成正式成員
富邦悍將隊Fubon Angels今天公布最新一波異動，女孩2離隊、3轉正，東東、朱朱離開Fubon Angels，去年徵選進來的3位練習生雅惟、Kapo、潔潔則是成為正式成員。
東東在加入Fubon Angels前已擁有豐富經驗，貼心待人為身邊的女孩帶來滿滿的溫暖與安心感；朱朱從2018年加入，以清澈甜美的嗓音，時常在比賽場邊展現歌喉，兩人都將開啟嶄新旅程。
Fubon Angels同日宣布3位新成員，為去年加入的練習生。潔潔完美復刻父親藍波老師精湛舞技，也是一顆閃耀於國標舞台的明星，擅長各種舞風；擁有豐富表演經驗的滑板女孩雅惟，曾參與多部MV、廣告與戲劇演出，Kapo精通粵語、國語、韓語、泰語等多國語言，總是像小精靈般活力滿滿，3人正式加入Fubon Angels行列。
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