火腿交流賽／中信邀千位基層選手觀戰 辜仲諒：基層教練就像教科書

中國信託商業銀行獨家冠名贊助日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合，力邀日本職棒人氣球隊北海道日本火腿鬥士隊來台，今天與擁有「百萬象迷」的中華職棒中信兄弟隊交手對決，台日職棒人氣球隊比拼，為扎根基層推廣棒運，中國信託銀行攜手中華民國棒球協會，連兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。

中華棒協理事長辜仲諒指出，基層教練及職棒選手就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質─自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

獲邀觀賽的2024年亞洲青棒錦標賽的中華隊總教練、桃園市平鎮高中總教練吳柏宏亦表示，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

2024年榮獲日本職棒太平洋聯盟第二名的火腿隊此次訪台陣容星光熠熠，幾乎派出全一軍陣容，包含掛帥先發的王牌投手伊藤大海、中繼神獸宮西尚生、明星賽人氣王万波中正、12強日本隊成員清宮幸太郎等人，台灣小將孫易磊也一同參與這次賽事。兄弟亦派出黃金陣容迎戰，包含萬人迷隊長王威晨、台灣大賽MVP曾頌恩、世界12強中華隊黃金二游江坤宇及岳東華。

這場黃衫軍對決火腿之役，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿總教練新庄剛志擔任打者，吹響交戰號角，新庄剛志出奇不意徒手接球，再度展現搞笑魅力。