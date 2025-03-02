快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／中信邀千位基層選手觀戰 辜仲諒：基層教練就像教科書

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
為扎根基層推廣棒運，中信銀行攜手中華棒協兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。圖／中信銀行提供
為扎根基層推廣棒運，中信銀行攜手中華棒協兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行獨家冠名贊助日本火腿鬥士隊2025台灣交流試合，力邀日本職棒人氣球隊北海道日本火腿鬥士隊來台，今天與擁有「百萬象迷」的中華職棒中信兄弟隊交手對決，台日職棒人氣球隊比拼，為扎根基層推廣棒運，中國信託銀行攜手中華民國棒球協會，連兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。

中華棒協理事長辜仲諒指出，基層教練及職棒選手就像一本本教科書，球場上的態度及做人處事，都是小朋友模仿對象，尤其基層教練更要協助孩子設定重要人格特質─自信心，並帶給孩子希望，因為有基層教練默默付出，熱愛棒球的孩子才有機會從偏鄉走向冠軍。

獲邀觀賽的2024年亞洲青棒錦標賽的中華隊總教練、桃園市平鎮高中總教練吳柏宏亦表示，「態度擺第一」是他的帶隊座右銘，強調無論練球或比賽，態度好才能有好成績及身體狀況，教練團亦以身作則、不菸不酒，灌輸球員正確觀念，讓未來的職棒選手從小學會拒絕誘惑。

2024年榮獲日本職棒太平洋聯盟第二名的火腿隊此次訪台陣容星光熠熠，幾乎派出全一軍陣容，包含掛帥先發的王牌投手伊藤大海、中繼神獸宮西尚生、明星賽人氣王万波中正、12強日本隊成員清宮幸太郎等人，台灣小將孫易磊也一同參與這次賽事。兄弟亦派出黃金陣容迎戰，包含萬人迷隊長王威晨、台灣大賽MVP曾頌恩、世界12強中華隊黃金二游江坤宇及岳東華。

這場黃衫軍對決火腿之役，由中信銀行副董事長詹庭禎開球，兄弟總教練平野惠一擔任捕手，火腿總教練新庄剛志擔任打者，吹響交戰號角，新庄剛志出奇不意徒手接球，再度展現搞笑魅力。

中國信託是台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，推展體育公益除聚焦棒球，亦全力支持籃球、高爾夫及電競運動，此次日本火腿鬥士交流賽特別於場邊設置「中國信託運動體驗區」，發送小象髮箍及應援加油棒，攜手球迷展現地主隊氣勢；攤位亦設置高爾夫推桿遊戲，號召棒球迷們體驗小白球樂趣，賽事局間則透過「We are family Cam」，出動中信兄弟吉祥物小翔及艾比助陣，邀請球迷互動，展現We are family的團結與熱情。

中信銀行副董事長詹庭禎（右一）於「中國信託北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」開球，火腿隊總教練新庄剛志（右二）擔任打者。圖／主辦單位提供
中信銀行副董事長詹庭禎（右一）於「中國信託北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」開球，火腿隊總教練新庄剛志（右二）擔任打者。圖／主辦單位提供
中國信託北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合，由中信銀行副董事長詹庭禎（中）開球，中信兄弟總教練平野惠一（右三）擔任捕手，火腿隊總教練新庄剛志（左三）接招打擊，吹響交戰號角。圖／主辦單位提供
中國信託北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合，由中信銀行副董事長詹庭禎（中）開球，中信兄弟總教練平野惠一（右三）擔任捕手，火腿隊總教練新庄剛志（左三）接招打擊，吹響交戰號角。圖／主辦單位提供
為扎根基層推廣棒運，中信銀行攜手中華棒協兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。圖／中信銀行提供
為扎根基層推廣棒運，中信銀行攜手中華棒協兩天賽事共邀請逾千位基層棒球教練及球員觀賽，欣賞職棒球星精彩交鋒。圖／中信銀行提供

日本火腿鬥士 棒球 高爾夫

延伸閱讀

火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

火腿交流賽／從陽岱鋼一路簽到古林睿煬 火腿社長透露原因

12強賽／辜仲諒出手爭取 朱育賢忘在東蛋的一壘壘包空運抵台

解密了！辜仲諒名表贈中華隊教練團 原來是勞力士這款

相關新聞

火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋，今天靠萬波中正、清宮幸太郎兩轟建功，再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。

火腿交流賽／連兩天炸裂大巨蛋 萬波中正開轟感言用全中文講

火腿隊前進台北大巨蛋，萬波中正成為男主角，今天第二局從中信兄弟隊洋投德保拉手中敲出三分砲，即時提供給日本媒體的開轟感言，...

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，...

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞...

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不...

火腿交流賽／新庄剛志的「金句」魅力 賽後一問一答總整理

日本職棒火腿鬥士隊來台進行交流賽，監督新庄剛志展現獨特魅力，除了華麗的進場方式外，第一場率隊以3：0擊敗統一獅隊後，賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。