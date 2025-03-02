火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分

日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋，今天靠萬波中正、清宮幸太郎兩轟建功，再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。

火腿昨天靠5支安打就以3：0擊敗統一獅隊，今天面對兄弟展現更凶猛的火力，第2局打了13人次，攻下7分大局，包括萬波中正三分砲、清宮幸太郎兩分砲，都由德保拉成為苦主。

兄弟先發洋投德保拉投1.2局被敲6安打、失7分退場，新洋投黃博多也亮相1.1局被敲2安打、失1分。

火腿由伊藤大海先發投2局被敲2安打、無失分，狂飆5K，開啟火腿投手三振秀序曲，前5局打完已賞10K；兄弟在6局上錯過滿壘嗆司，此後再也難以突破，遭到完封吞敗。