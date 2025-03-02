火腿交流賽／兄弟也被火腿完封 中職近4場巨蛋交流賽只拿1分
日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋，今天靠萬波中正、清宮幸太郎兩轟建功，再以8：0擊敗中信兄弟隊，帶著兩戰全勝結束這趟台灣行。
火腿昨天靠5支安打就以3：0擊敗統一獅隊，今天面對兄弟展現更凶猛的火力，第2局打了13人次，攻下7分大局，包括萬波中正三分砲、清宮幸太郎兩分砲，都由德保拉成為苦主。
兄弟先發洋投德保拉投1.2局被敲6安打、失7分退場，新洋投黃博多也亮相1.1局被敲2安打、失1分。
火腿由伊藤大海先發投2局被敲2安打、無失分，狂飆5K，開啟火腿投手三振秀序曲，前5局打完已賞10K；兄弟在6局上錯過滿壘嗆司，此後再也難以突破，遭到完封吞敗。
加上火腿此行兩場比賽，從1990年以來共計55場日職與中職單一球隊對戰，中職球隊取得16勝39敗。此外，去年巨人、今年火腿來台，近兩年在台北大巨蛋共打4場交流賽，中職球隊（兄弟2場、獅隊1場、樂天桃猿隊1）合計攻下1分。
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