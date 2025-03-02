快訊

范斯、澤倫斯基爆口角不歡而散！川普國安顧問再嗆：他像前女友愛翻舊帳

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

104歲人瑞被撞飛…家人忍痛拔管 看護推輪椅遭撞擊「騰空畫面曝光」

日職／張峻瑋熱身賽中繼飆速156公里 對決一軍打者不遜色

中央社／ 台北2日電
張峻偉(前中)練投。圖取自hochisbhawks X
張峻偉(前中)練投。圖取自hochisbhawks X

旅日福岡軟銀鷹隊台灣19歲火球男張峻瑋今天對羅德隊比賽亮相，5局接手中繼投1局無失分，飆出最速156公里，面對一軍等級打者表現不遜色，軟銀隊終場以9比0搶勝。

張峻瑋去年底與日職福岡軟銀鷹隊簽下育成球員合約，今年正式展開旅日生涯，春訓從二軍出發，2月27日練習賽中也有實戰登板，投1局無失分。

軟銀鷹隊今天熱身賽與千葉羅德海洋隊交手，兩隊4局打完軟銀隊7比0領先，張峻瑋5局上接手中繼火球連發，面對首名打者中村獎吾第1球就飆出156公里，但該打席被敲出右外野方向安打。

張峻瑋接著讓下一棒打者敲出雙殺打後，對友杉篤輝投出保送、再被西川史礁敲出安打，接著讓上田希由翔敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。

張峻瑋今天總計14球投1局，面對5名打者被敲出2支安打，投出1次四壞保送，無失分，對決一軍等級打者表現不遜色；軟銀隊5局下再拿2分，順利搶下比賽勝利。

羅德海洋 軟銀

延伸閱讀

救人第一！農保署改善農路 確保加里山消防無線電暢通

MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

火腿交流賽／評孫易磊的球剛猛 餅總沒把握獅隊打者揮不揮得到

中職／季前30場熱身賽門票開賣 台北大巨蛋2戰熱點

相關新聞

火腿交流賽／連兩天炸裂大巨蛋 萬波中正開轟感言用全中文講

火腿隊前進台北大巨蛋，萬波中正成為男主角，今天第二局從中信兄弟隊洋投德保拉手中敲出三分砲，即時提供給日本媒體的開轟感言，...

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，...

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞...

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不...

火腿交流賽／新庄剛志的「金句」魅力 賽後一問一答總整理

日本職棒火腿鬥士隊來台進行交流賽，監督新庄剛志展現獨特魅力，除了華麗的進場方式外，第一場率隊以3：0擊敗統一獅隊後，賽後...

火腿交流賽／拚場「新庄劇場」？平野惠一：先不用

「新庄劇場」昨天在台北大巨蛋上演，華麗的出場方式讓台灣球迷大開眼界，中信兄弟隊日籍教頭平野惠一昨天在電視機前當觀眾，並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。