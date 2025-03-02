日職／張峻瑋熱身賽中繼飆速156公里 對決一軍打者不遜色
旅日福岡軟銀鷹隊台灣19歲火球男張峻瑋今天對羅德隊比賽亮相，5局接手中繼投1局無失分，飆出最速156公里，面對一軍等級打者表現不遜色，軟銀隊終場以9比0搶勝。
張峻瑋去年底與日職福岡軟銀鷹隊簽下育成球員合約，今年正式展開旅日生涯，春訓從二軍出發，2月27日練習賽中也有實戰登板，投1局無失分。
軟銀鷹隊今天熱身賽與千葉羅德海洋隊交手，兩隊4局打完軟銀隊7比0領先，張峻瑋5局上接手中繼火球連發，面對首名打者中村獎吾第1球就飆出156公里，但該打席被敲出右外野方向安打。
張峻瑋接著讓下一棒打者敲出雙殺打後，對友杉篤輝投出保送、再被西川史礁敲出安打，接著讓上田希由翔敲出左外野方向飛球出局、沒有失分。
張峻瑋今天總計14球投1局，面對5名打者被敲出2支安打，投出1次四壞保送，無失分，對決一軍等級打者表現不遜色；軟銀隊5局下再拿2分，順利搶下比賽勝利。
張峻瑋一軍初登板‼ pic.twitter.com/qthznSSHni— 召熊🧷 (@Meshikuma) March 2, 2025
ソフトバンク育成・張峻瑋— 青味噌 (@Aomiso97) March 2, 2025
2005年生まれ19歳の移籍1年目のプロスペクトがいきなり一軍練習試合初登板で最速156km/hを計測です。
150km/hオーバーを連発するなど台湾出身の有望株がそのポテンシャルを見せつけています。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
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