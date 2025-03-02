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火腿交流賽／連兩天炸裂大巨蛋 萬波中正開轟感言用全中文講

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
萬波中正在台北大巨蛋連兩場開轟。記者林伯東／攝影
萬波中正在台北大巨蛋連兩場開轟。記者林伯東／攝影

火腿隊前進台北大巨蛋，萬波中正成為男主角，今天第二局從中信兄弟隊洋投德保拉手中敲出三分砲，即時提供給日本媒體的開轟感言，以全中文表示：「很開心敲出全壘打」。

兄弟今天推出德保拉先發，首局三上三下，卻在第2局遇到重傷害，被首位打者野村佑希敲出三壘打，再投出保送，萬波中正補上三分砲、連續兩天在台北大巨蛋開轟。

德保拉挨轟後危機未解，兩出局後，上川畑大悟打向右外野，林書逸撲接不成反倒形成三壘打，五十幡亮汰一壘打、今川優馬二壘打各帶1分打點，清宮幸太郎補上一發兩分砲，一棒打退德保拉，火腿攻下7分大局。

日職於場中針對關鍵play即時提供日本媒體選手回應，而萬波中正以中文表示：「很開心打出全壘打」；萬波賽前被鏡頭捕捉到時，也以英文表達：「追蹤我的IG」，一再可愛圈粉。

萬波中正在台北大巨蛋連兩場開轟。記者林伯東／攝影
萬波中正在台北大巨蛋連兩場開轟。記者林伯東／攝影

德保拉 火腿

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