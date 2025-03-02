火腿交流賽／洋聯前打擊王開心逛101 聊到臭豆腐心驚驚

日本火腿隊來台進行兩場交流賽，球員也抽空體驗台灣文化，隊長松本剛表示，逛了夜市和台北101，也吃了小籠包，感覺人很多、氣氛很棒，整體來說開心好玩，很享受這次台灣之旅。

松本剛唯一「凍未條」的東西不意外，就是臭豆腐，笑說：「味道強烈一點。」

松本剛2022年以打擊率3成47奪下太平洋聯盟打擊王，今年邁入生涯第12個一軍球季，首次體驗台北大巨蛋，認為氣氛很特別。他說：「這是很棒的球場，台灣應援方式獨特，在這裡比賽開心愉快。」

談到和古林睿煬、孫易磊相處，松本剛表示，兩位台灣隊友都很努力，也透過翻譯積極溝通，自己會想辦法交流。

松本剛歡迎古林睿煬、孫易磊加盟，希望他們成為展現戰力，享受在日本打球，能夠樂在其中是很棒的事。

儘管3年前拿過打擊王，松本剛表示，現在投手素質愈來愈高，尤其是速球，必須跟上腳步才行，這也是未來趨勢。