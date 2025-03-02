火腿交流賽／從陽岱鋼一路簽到古林睿煬 火腿社長透露原因

日本火腿隊首次來台交流賽，球團社長小村勝今天在台北大巨蛋表示，火腿過去有陽岱鋼、王柏融，現在又有古林睿煬、孫易磊，台灣球員的可塑性很高，也希望這次交流賽可以炒熱台灣和日本棒球氣氛。

火腿不斷引進台灣好手，小村勝說：「台灣球員到日本職棒打球，充滿很多挑戰，球團的信念就是要支持他們。」

火腿在北海道的新主場ES CON FIELD HOKKAIDO成為話題，已有不少台灣球迷親身體驗，小村勝表示，希望把這座球場打造成「大家都想來很多次」的球場，就算不看棒球的人也想參觀。

火腿監督新庄剛志昨天把「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，讓台灣球迷大開眼界，小村勝有些訝異，笑說：「感謝讓新庄在車子亮相的場面。」

小村勝表示，這次交流賽謝謝台灣球迷支持，火腿球員也很喜歡台灣，球隊今年目標就是拚下日本職棒總冠軍，球團會全力支持新庄。