快訊

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

吃起司可能降低睡眠呼吸中止症風險？專家說做5事更有幫助

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊內野手江坤宇希望可以參加明年世界棒球經典賽。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊內野手江坤宇希望可以參加明年世界棒球經典賽。記者藍宗標／攝影

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，今年又碰到火腿，平常沒有這種機會，覺得收穫很多，任何方面都可學習和觀察。

中華隊最近在世界棒球經典賽資格賽奪下明年3月會內賽門票，江坤宇說：「有看電視轉播，看得很緊張，最後結果很感動，回想到去年世界12強棒球賽。」

他表示，希望可以參加明年經典賽，如果有機會入選，到時就看教練團怎麼安排任務，最想對決的球員是大谷翔平。

火腿陣中台灣好手古林睿煬、孫易磊隨隊參加交流賽，江坤宇還和老同學古林碰面，他說：「古林從高中同學變成這麼厲害的投手，很開心看到他在火腿打球。」

江坤宇對孫易磊也不陌生，他表示，自己和孫易磊的哥哥孫易伸是國小同學，以前孫易磊「小小的，一起玩球」，現在變得又高又壯，印象完全不同了。

江坤宇昨天有稍微看一下火腿對統一獅隊交流賽，對火腿監督新庄剛志的「新庄劇場」印象深刻，笑說：「 新庄就是超級巨星，這是他的一貫作風，也還記得以前火腿的賽車服球衣。」

孫易磊 日本火腿 江坤宇

延伸閱讀

火腿交流賽／先發獲新庄好評 孫易磊報告監督：不會緊張

火腿交流賽／餅總看孫易磊危機時有球威 林安可：就被三振了…

火腿交流賽／孫易磊1局無失分 萬波中正兩分砲平定統一獅

火腿交流賽／孫易磊秀出潛力 栗山英樹拿大谷培育計畫比喻

相關新聞

火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞...

火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不...

火腿交流賽／拚場「新庄劇場」？平野惠一：先不用

「新庄劇場」昨天在台北大巨蛋上演，華麗的出場方式讓台灣球迷大開眼界，中信兄弟隊日籍教頭平野惠一昨天在電視機前當觀眾，並未...

火腿交流賽／台日交流緊密 栗山盼亞棒共好

日本職棒火腿隊來到台灣進行交流賽，首席棒球總管栗山英樹也隨行，作為二○二三年經典賽冠軍教頭，他對於棒球發展有很多想法，受...

火腿交流賽／新庄剛志的「金句」魅力 賽後一問一答總整理

日本職棒火腿鬥士隊來台進行交流賽，監督新庄剛志展現獨特魅力，除了華麗的進場方式外，第一場率隊以3：0擊敗統一獅隊後，賽後...

火腿交流賽／先發獲新庄好評 孫易磊報告監督：不會緊張

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，今天首戰以3：0擊敗統一獅隊，先發投手孫易磊投1局無失分，還解決掉2位12強國手，總教練新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。