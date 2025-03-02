火腿交流賽／江坤宇看資格賽會緊張 明年想在經典賽對決大谷

日本火腿隊作客台北大巨蛋，今天對中信兄弟隊進行交流賽，兄弟內野手江坤宇表示，這種交流賽很好，去年對巨人隊和坂本勇人交手，今年又碰到火腿，平常沒有這種機會，覺得收穫很多，任何方面都可學習和觀察。

中華隊最近在世界棒球經典賽資格賽奪下明年3月會內賽門票，江坤宇說：「有看電視轉播，看得很緊張，最後結果很感動，回想到去年世界12強棒球賽。」

他表示，希望可以參加明年經典賽，如果有機會入選，到時就看教練團怎麼安排任務，最想對決的球員是大谷翔平。

火腿陣中台灣好手古林睿煬、孫易磊隨隊參加交流賽，江坤宇還和老同學古林碰面，他說：「古林從高中同學變成這麼厲害的投手，很開心看到他在火腿打球。」

江坤宇對孫易磊也不陌生，他表示，自己和孫易磊的哥哥孫易伸是國小同學，以前孫易磊「小小的，一起玩球」，現在變得又高又壯，印象完全不同了。

江坤宇昨天有稍微看一下火腿對統一獅隊交流賽，對火腿監督新庄剛志的「新庄劇場」印象深刻，笑說：「 新庄就是超級巨星，這是他的一貫作風，也還記得以前火腿的賽車服球衣。」