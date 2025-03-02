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火腿交流賽／拚場「新庄劇場」？平野惠一：先不用

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。資料照

「新庄劇場」昨天在台北大巨蛋上演，華麗的出場方式讓台灣球迷大開眼界，中信兄弟隊日籍教頭平野惠一昨天在電視機前當觀眾，並未看到這一幕，對於球團提議「不能輸」也連忙婉拒。

火腿隊監督新庄剛志日本職棒就常以特殊出場方式成為話題，昨天從右外野搭乘敞篷跑車來到本壘後方，路途中揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛，在賽前儀式結束後再上演快速換裝，對外宣稱只用42秒就從西裝換成球衣，今天會以什麼方式出場依然是話題。

北海道日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊監督新庄剛志搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影
北海道日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊監督新庄剛志搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影

平野賽前也被問到此事，但他沒看到新庄剛志的進場秀，「有人問，我們是不是不能輸，我說我不要、我不要，讓選手表現就好。」

平野、新庄賽前在場邊聊了許久，平野透露主要是感謝他在媒體面前說了很多台灣的東西、稱讚台灣，也有情報交流，了解目前台日訓練趨勢，「彼此交流創造雙贏。」

中信兄弟 新庄剛志 日本職棒

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